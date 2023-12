Sfida nella sfida tra i due ds Bonato e Rossi 

Gli ex in campo, come Edoardo Goldaniga, Leonardo Pavoletti e Alessio Cragno, ma anche fuori. Cagliari-Sassuolo, infatti, è anche la sfida tra i ds delle due società, Nereo Bonato e Giovanni Rossi, in passato compagni di viaggio nel club neroverde e che questa partita l'hanno vissuta anche stando sulla sponda opposta.

La strana coppia

Un anno di differenza, classe '65 l'attuale ds del Cagliari, del '66 il pari ruolo del Sassuolo. Il destino già li fece sfiorare al Brescello, dove l'attaccante Rossi sbarca al tramonto della sua carriera, e dove Bonato, invece, chiude la vita da portiere per intraprendere quella di dirigente. Nella nuova carriera, Bonato svolge un primo biennio al Sassuolo tra il 2004 e il 2006, lasciando il posto proprio a Rossi per trasferirsi a Modena. Nel gennaio 2008 Bonato torna in Emilia e lavora fianco a fianco con Rossi, fino a giugno 2009, quando per un anno si trasferisce al Verona. Nel 2010, Bonato inizia la sua terza avventura al Sassuolo, sostituendo proprio Rossi, chiamato a dirigere il settore giovanile della Juventus. I due si ritrovano nel 2013, condividendo il biennio fino al 2015, nella prima volta del Sassuolo in Serie A.

Storia importante

Bonato arriva al club neroverde chiamato dalla famiglia Squinzi, nell'estate del 2004. Il Sassuolo è reduce da una sudata salvezza in quella che allora era la Serie C2. Nel primo anno chiude con un quinto posto e la sconfitta nelle semifinali dei playoff, l'anno dopo, con Gian Marco Remondina in panchina, ecco la storica promozione in C1. Un anno al Modena e poi il ritorno, nel gennaio 2008, nel Sassuolo guidato da un tecnico emergente, Max Allegri, che conquisterà per la prima volta la Serie B. Ancora un breve distacco per andare a Verona e il ritorno nel 2010 per la promozione del Sassuolo in A, con Di Francesco in panchina e un giovane attaccante, Domenico Berardi, scoperto proprio da Bonato, su segnalazione di un osservatore, in un torneo di calcetto estivo.

Lampo rossoblù

Per Rossi il Sassuolo è presente, passato e futuro. Con un passaggio nel settore giovanile della Juventus e i dieci mesi in Sardegna, dove arriva nell'estate del 2017, per sostituire, come Bonato, Stefano Capozucca. Nella presentazione, il Cagliari rimarca «l'esperienza internazionale e un’importante impronta manageriale». Una stagione con mille difficoltà, Rossi deve fronteggiare il divorzio con Borriello, sostituito con quel Pavoletti che il ds conosce dai tempi di Sassuolo, e l'esonero di Rastelli, rimpiazzato in panchina da Lopez. A gennaio, i problemi nascono quando il presidente Giulini gli imputa il ritorno (oneroso) alla base di Han non compensato dalla partenza (al Sassuolo) di Farias, che resta rossoblù in extremis. Rossi chiude anzitempo l'esperienza con l'esonero dopo la sconfitta di Verona, venendo sostituito da Marcello Carli. Torna a Sassuolo, dove resta un punto fermo al fianco del ds Carnevali, confermando le sue doti di scopritore di talenti, in Italia e all'estero.

