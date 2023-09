Sfida nella sfida sulla fascia Nandez-Theo Hernandez  tra le più attese della serata 

Nahitan Nandez si prepara a una nuova battaglia. No, non una partita, perché El Leon, in campo, entra in trance agonistica e trasforma i novanta minuti in una questione di vita o di morte. Ecco perché anche Claudio Ranieri lo ha inserito subito tra i suoi fedelissimi. E contro il Milan, in caso di assenza di Pavoletti e Deiola, sarà ancora lui, come nel secondo tempo di Bergamo, a portare al braccio la fascia di capitano del Cagliari.

Corsa continua

Magari non è uno di quei giocatori da acquistare al Fantacalcio, Nandez. Non segna (l'ultima rete è datata 2 maggio 2021, pesantissima, però, quella dell'1-1 di Napoli), ma corre tanto, tantissimo. E non si arrende mai. E sarà così anche stasera, alla Unipol Domus, la sua casa, contro il Milan. Magari stando vicino alla linea laterale, senza troppi impegni tattici. Un anarchico, Nandez, che butta il cuore oltre l'ostacolo, magari dimenticandosi certe consegne. Come a Bergamo, dove Ranieri lo ha fatto partire da quinto: un tempo da incubo, preso spesso e volentieri d'infilata da Lookman e altri nerazzurri. Meglio nella ripresa, quando Nahitan ha fatto un passo avanti, con Zappa a guardagli le spalle.

Dalla destra con furore

Nandez questa sera dovrà pensare soprattutto a correre. Anche perché, dalle sue parti, ci sarà una sfida ad altissima velocità con Theo Hernandez, uno dei gioielli di casa Milan. Probabile che la gara si decida proprio dalle sue parti. El Leon dovrà limitare le scorribande del rivale francese, capace di far male con le sue incursioni, dall'esterno verso l'interno, ma allo stesso tempo dovrà provare a costringere l'avversario a inseguirlo. Perché magari Nandez segna poco o nulla, ma dal suo piede e dalle sue accelerazioni il Cagliari sa di poter sempre trovare un tesoro. Lo scorso anno, per esempio, le statistiche ricordano che dalla scheggia uruguagia sono partiti 4 assist in campionato e altri 2 durante la fase calda dei playoff, seppur giocati a mezzo servizio per qualche acciacco di troppo.

L'esorcismo

Del domani non v'è certezza, soprattutto per quel contratto in scadenza al prossimo 30 giugno, con le parti lontanissime quando si prova a gettare le basi per un rinnovo. Per Nandez, però, c'è solo il presente e il presente è il Cagliari di Ranieri, l'allenatore che più di tutti ha saputo catturarne testa e cuore, ma è anche il legame con i tifosi e una terra che lo ha accolto come un figlio. <Ho una relazione con l’Isola e con la sua gente che nel momento in cui dovessi partire lascerei un bel pezzo del mio cuore qui>, ha spiegato in una recente intervista a una radio uruguaiana. Si vedrà. Oggi c'è solo Cagliari-Milan e il desiderio di spezzare un tabù, visto che nei quattro precedenti contro i rossoneri Nandez ha raccolto solo un pareggio e ben tre sconfitte. E poi c'è la voglia di vincere, dare la scossa a una squadra che sente sua come poche altre, visto che mai aveva giocato tante stagioni con la stessa società. Quella che lo ha aspettato, anche nei momenti difficili, e lo ha aiutato a riprendersi la Celeste. E se mai sarà addio, Nandez vuole andarsene col Cagliari ancora in Serie A. Ma la salvezza passa anche per qualche grande impresa. E oggi è un buon giorno per combattere e vincere.

