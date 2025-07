Sfida musicale, giovani talenti all’ex Caserma 

Continuano gli appuntamenti della rassegna “La luna sotto casa”, organizzata dal Comune. Ancora la musica sarà protagonista dell’appuntamento di oggi alle 20 all’ex caserma in via Roma con “Palchi aperti”, un contest dedicato ai nuovi talenti del panorama musicale.Durante la serata, i giovani artisti si alterneranno sul palco per esibirsi dal vivo.A valutarli sarà una giuria tecnica composta da quattro professionisti della scena musicale e culturale sarda: Diego Pani, etnomusicologo e artista, Francesca Romana Motzo, musicista e musicoterapeuta, Simone Cavagnino, speaker radiofonico, Stefania Secci Rosa, cantautrice e compositrice.

E sempre oggi per il Festival delle arti con la direzione artistica, di Alessio Ninu, alle 22,30 a La Marinella al Poetto ci sarà Beniamino Zuncheddu. E sempre all’ex caserma domenica arrivano gli Ual·la!, compagnia catalana fondata nel 2008 da Alba Rubió e Modesto Lai, specializzata in un teatro fisico e musicale che fonde umorismo, poesia e ritmo.

RIPRODUZIONE RISERVATA