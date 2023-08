Sfida fra i vini fatti in casa,  premiati i migliori produttori 

Un concorso con la partecipazione dei produttori locali di vino fatto in casa, a Maracalagonis: un appuntamento proposto in occasione della festa di San Basilio, organizzato dall’omonima associazione e curato dall’associazione culturale Hamara. I piccoli produttori hanno sottoposto il proprio prodotto al giudizio della giuria presieduta dall’enogastronomo Angelo Concas e dai commissari degustatori del centro studi nazionale “Epulae”, Gianluca Spanu e Gisella Onali. L’analisi dei vini si è svolta a Casa Cocco alla presenza dei concorrenti, coinvolti nelle analisi e degustazioni. Secondo il giudizio della giuria a Maracalagonis ci sono produttori capaci di creare in casa ottimi vini. Una tradizione di grande rilevanza sociale ed economica da tutelare nel tempo.

Nella categoria vini bianchi il primo premio è stato assegnato a Marco Pinna; il secondo, ex equo, a Cesare Pisu e Giovanni Angioni; il terzo a Alfredo Meloni.

Per i vini rossi, il primo premio è andato a Federico Fadda; il secondo, ex equo, a Raffaele Farci, Cesare Pisu e Mariano Melis; il terzo, a Alfredo Meloni.

Per la categoria dei rossi barricati, primo premio per Marco Pinna, secondo per Cesare Pisu, terzo per Raffaele Farci.

Infine nella categoria vini da dessert, primo premio per Alfredo Meloni; secondo per Bruno Perra; terzo per Franco Corona. Tutti i vini presentati sono stati prodotti con uve della vendemmia 2022. (ant. ser.)

