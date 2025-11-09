VaiOnline
Uisp.
10 novembre 2025 alle 00:39

sfida finale tra real putzu e seddori 

La Coppa Italia Over 43 ha le sue due finaliste. Il 7 marzo Real Putzu e Seddori si sfideranno per aggiudicarsi il trofeo di categoria. Venerdì i putzesi hanno strappato il pass per l’ultimo atto della competizione grazie al netto 4-0 sulla Polisportiva Villamarese 2023: Schirru, Cambarau, Usala e Murgia hanno siglato il successo biancoblù. Nell’altra semifinale Sabiu e Floris hanno regalato la qualificazione al Seddori contro l’Ales, sconfitto per 2-1.

Ultimo turno della fase a gironi di Coppa Italia nell’Over 30. Sconfitta indolore (2-1) per l’Is Cortes regina del girone A: Garau e Vacca firmano il successo che vale il secondo posto per il Real Cocciula. Ha riposato la Futura 200 Villasor, già esclusa dalle semifinali.

Nel girone B l’Atletico Capoterra 2025 col 3-2 sul Genneruxi Vision Ottica 4 Eyes estromette i cagliaritani dalle semifinali e si conferma al primo posto. Il Real Putzu invece guadagna la seconda posizione del girone C grazie al 4-2 sulla Crescenzi Sport. L’Aek Kasteddu (che ha riposato) chiude comunque in testa il raggruppamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

