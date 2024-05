Sfida di un esordiente in politica 

L’entusiasmo del debutto in politica si unisce alla voglia di lasciare un segno nella sua città. Giuseppe Ibba, 62 anni, presidente dell’ordine degli ingegneri di Nuoro, sommelier per passione, fra i primi sostenitori ha i suoi due figli (ha perso la moglie un anno fa). Non ha mai ricoperto incarichi istituzionali ma da sempre è attento alla vita cittadina.

Quali sono i punti cardine del programma?

«Quelli concordati con i cittadini dopo settimane di confronto: la pulizia e il decoro della città, di Bosa marina, del litorale e delle campagne sono una priorità assoluta. Sarà data massima attenzione al cittadino e alle imprese, ai bisogni di ciascuno. Siamo certi che una Bosa migliore per il residente sarà più accogliente per il turista, ad esempio, avere una banda larga adeguata per la connettività. E ancora una riorganizzazione e potenziamento dei servizi, a iniziare da quelli comunali».

Sulla squadra di governo sono già stati definiti gli accordi?

«Nel caso di elezione il vicesindaco sarà Angelo Masala, mentre gli altri incarichi verranno definiti sulla base delle competenze e dell’esperienza, senza tralasciare il risultato elettorale».

Un giudizio sul sindaco uscente Piero Casula

«Non è positivo ed è condiviso anche da parte della maggioranza che non l’ha più voluto sindaco nonostante si parli di una lista in continuità e che ha pure il sostegno di Casula».

Che sindaco sarà?

«Se i cittadini mi daranno fiducia sarò un sindaco che gestirà collegialmente le scelte».

Starà in minoranza in caso di insuccesso?

«Rimarrò in Consiglio a fare opposizione correttamente, tentando di perseguire i punti del programma concordati con i cittadini. Senza preconcetti per evitare ulteriori divisioni di cui la città non ha bisogno».

Lista “Bosa noi ci siamo”

In campo: Maria Giuseppina Acca (nota Giusy), Ilenia Addis, Simona Cadoni, Gian Pietro Canu, Ivan Corridori, Valentina Ladu, Angelo Laria, Pietrina Ledda, Giorgio Angelo Marco Mannu (noto Giorgio), Giovanni Angelo Masala (noto Baosu), Fatima Maria Lourdes Pintore, Angelo Pischedda, Mauro Sias, Valentina Sias, Emanuela Tanda, Eligio Urgu.

