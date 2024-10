Sfida di tiro con l’arco, protagonisti i ragazzi speciali 

Grande successo, a San Giovanni Suergiu, per il primo meeting provinciale di promozione di tiro con l’arco Fisdir. L’appuntamento è stato organizzato dalla stessa Fisdir e dall’associazione “Gli equilibristi” in collaborazione con “L’arco club” di San Giovanni Suergiu e la Fitarco.

«È stato davvero emozionante poter far vivere questa esperienza agli atleti che hanno partecipato entusiasti e felici di mettersi in gioco, racconta Nadia Massaiu degli Equilibristi, associazione di cui fanno parte tanti ragazzi con disabilità– perché è grazie a queste manifestazioni che si dimostra che l’impegno costante porta a grandi risultati, non solo a livello sportivo ma soprattutto umano».

Alla manifestazione hanno preso parte oltre agli Equilibristi anche altre associazioni che si occupano di ragazzi con disabilità ovvero la “Arcobaleno” di Gonnesa la “Volo alto” di Villacidro e la Libertas Campidano di Selargius.

La gara è stata gestita dall’Arco club come fa sapere il vicepresidente della società, Vannuccio Serafini: «C’è stata una perfetta collaborazione tra due società del paese che hanno voglia di lavorare per il sociale .– spiega – Per tutti noi direttivo e atleti è stato un onore aver dato supporto agli Equilibristi per questo bellissimo evento, ecco perché abbiamo dato disponibilità totale affinché tutto si svolgesse per il meglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA