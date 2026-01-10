Sfida d’alta quota tra Tempio e Nuorese  

Una poltrona per sette: tante sono le squadre in lizza per vincere il campionato di Eccellenza e conquistare la Serie D, anticamera del professionismo. I numeri non mentono, perché dalla Nuorese prima con 31 punti per arrivare all’Ossese e all’Atletico Uri sesti a quota 26 scorrendo la classifica si incrociano Ilvamaddalena (seconda a -2 dalla vetta), Lanusei e Iglesias (terzi a 28) e infine il Tempio, già battistrada e adesso quinto a quota 27 dopo un periodo di piccola flessione. Il gruppo col tempo presumibilmente si sfalderà per lasciare spazio alle più forti, intanto però dopo la prima giornata di ritorno di un campionato combattutissimo i club che ambiscono a fare il grande salto sono loro.

E così oggi il diciassettesimo turno, nel quale sono previsti ben tre scontri diretti, potrebbe dire già qualcosa di importante per il prosieguo della competizione, sia nella parte sinistra della graduatoria sia nelle retrovie. Match di cartello sicuramente quello tra la Nuorese e il Tempio in programma in Gallura: i galletti potrebbero approfittare del fattore campo per accorciare la distanza dal primato e riprendersi subito dall’inatteso ko di martedì scorso in casa del Buddusò, mentre viceversa in caso di successo la leader (che ha rinforzato la rosa con l’innesto di Pierpaolo Falchi, per otto anni al Taloro) spingerebbe i rivali a -7 e prenderebbe uno slancio importante soprattutto in termini di convinzione e consapevolezza. Poco più a nord, a La Maddalena, l’Ilva ospita il Lanusei: i padroni di casa sperano nel colpaccio del Tempio per portarsi in vetta, gli ogliastrini coi tre punti scavalcherebbero di sicuro gli avversari odierni al secondo posto e, in caso di ko dei barbaricini, aggancerebbero il primo posto. Nel Sulcis infine l’Iglesias attende l’Ossese in uno spareggio per il podio. Delle formazioni di vetta solo l’Uri all’apparenza ha un impegno più semplice, ma nella realtà il Villasimius (pur se affrontato in casa) è sempre da maneggiare con cura, anche perché ha una rosa importante e la sua posizione attuale (in zona playout) è senz’altro bugiarda.

In coda spicca la sfida salvezza tra Sant’Elena e Buddusò, coi quartesi che, ultimi con 10 punti, per risalire la china devono assolutamente conquistare la vittoria contro una diretta concorrente (gli ospiti sono a quota 15). Contemporaneamente la Ferrini, penultima a +2, ha lo stesso obiettivo ma attende il Calangianus reduce dal successo con l’Iglesias. Chiudono il programma Tortolì-Santa Teresa, entrambe sul filo dei playout, e Taloro-Carbonia.

