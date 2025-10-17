Sfida da mille e una notte 

Una partita da Mille e una notte. A Riad, è tutto pronto per accogliere la sesta sfida della stagione, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, stasera (20.30 su Netflix): in palio il “Six Kings Slam” e soprattutto il montepremi da sei milioni di dollari che i ricchi organizzatori arabi hanno messo in palio per questo torneo-esibizione. Lo scorso anno si è imposto l'azzurro che partiva da favorito, l'opposto di quest'anno. Sulla veloce superficie di Riad si giocherà la sesta partita della stagione dove i due sono avversari: lo spagnolo è in vantaggio per 4-1 sull'italiano e, in particolare, ha vinto nettamente la finale degli Us Open. Sinner, dopo quell'incontro perso, ha annunciato di lavorare su cambiamenti nello stile di gioco. Tutto da verificare per la prima volta proprio in Arabia Saudita, la prova del nove per dimostrare all'altro di essere il migliore del mondo. Alle 18.30 la finale per il terzo posto tra Taylor Fritz e Novak Djokovic.

Gli altri tornei

Per l’Italia sorride soltanto Jasmine Paolini che a Ningbo affronterà oggi la rivale diretta per entrare alla Wta Finals, Elena Rybakina, dopo aver vinto un’incredibile battaglia di tre ore e mezza con Belinda Bencic: 5-7, 7-5, 6-3. In caso di successo la qualificazione per Riad sarebbe a un passo. Male gli uomini, tutti sconfitti: Lorenzo Musetti da Giovanni Mpetshi Perricard (6-4, 7-6) a Bruxelles; Lorenzo Sonego da Ugo Humbert (6-7, 6-0, 6-3) a Stoccolma; Flavio Cobolli da James Duckworth (6-3, 6-2) ad Almaty.

Olbia Challenger

Sarà tra Francia e Spagna la finale del singolare maschile all’Olbia Challenger 125, che si chidue domani sui campi del Tc Terranova. Nelle semifinali, il campione uscente Martin Landaluce (6-3, 6-1 a Lajovic) sfiderà l’altro iberico Pablo Carreno Busta (6-3, 1-6, 7-6 alla prima testa di serie, Tabilo), mentre Luca van Assche (6-3, 7-5 a Butvilas) affronterà l’altro transalpino Hugo Grenier (6-3, 6-4).

Itf Forte Village

Infine, a Santa Margherita di Pula, c’è un italiano in semifinale nell’If Combined sulla terra rossa del Forte Village: è Gianluca Cadenasso che ha battuto 6-4, 6-0 Gianmarco Ferrari e sfiderà oggi l’austriaco Sorger. L’altra sfida sarà tutta ceca tra Nrumich e Recek. In campo femminile nei quarti sfida tra Angelica Raggi e Federica Urgesi mentre Jennifer Ruggeri affronterà l’ungherese Amarissa Kiara Toth.

