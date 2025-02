Sfida Cdu-Spd e incognita Weidel 

Berlino. La sfida finale fra Olaf Scholz e Friedrich Merz si consuma a distanza, fra Potsdam e Monaco di Baviera, l’una all’est e l’altra all’ovest del Paese. Concetti geografici non più irrilevanti, a poche ore dal voto in una Germania sempre più divisa, e dove l’ultradestra di Alice Weidel spopola su TikTok, come negli ex Laender della Ddr. Il cancelliere socialdemocratico, che i sondaggi danno alla fine della sua carriera politica, mostra di non mollare e punterebbe ancora sulla vittoria. Mentre il leader della Cdu, a un passo dalla cancelleria, ha assicurato: «Restituirò alla Germania una voce forte in Europa».

Un governo solido e stabile a Berlino è quello che ci vorrebbe, nella lettura di molti osservatori, soprattutto mentre da oltreoceano Donald Trump spiazza gli europei e Volodymyr Zelensky, che campeggia sull’ultima copertina di Spiegel col titolo “tradito”. All’interno della Repubblica c’è la richiesta di una politica più incisiva, nello scenario reso più cupo dal susseguirsi degli attentati. Attacchi che possono favorire l’ultradestra. Mentre migliaia di persone continuano a manifestare contro l'Afd - rilanciata dai post di Elon Musk - in tante città tedesche.

