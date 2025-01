Sfida Buddusò-Coghinas, Usinese col Castelsardo  

Occhi puntati sullo scontro diretto tra Buddusò e Coghinas nel girone B di Promozione, con l’Usinese impegnata in casa col Castelsardo pronta ad approfittare di un passo falso della capolista alla quale appena quattro giorni fa ha rifilato sei reti.

Una scoppola che potrebbe aver lasciato il segno sulla battistrada, nonostante abbia conservato due punti di vantaggio sui rivali e sia stata protagonista sinora di un campionato straordinario pur essendo una neopromossa. Il complicato match di oggi pomeriggio (tutte le gare si giocano alle 15 tranne Lanteri-Abbasanta alle 15,30) dirà molto sulle scorie eventuali di quella sconfitta: il Coghinas vincendo aggancerebbe a quota 42 punti proprio il Buddusò, che se invece dovesse vincere fuggirebbe a +6. L’Usinese a sua volta deve vincere per arrivare a 43 punti e issarsi in vetta nel caso la battistrada cadesse o pareggiasse per non perdere contatto con la vetta in caso contrario. Ma c’è anche il Bonorva in corsa: ha 38 punti e attende in casa il Tonara. Il successo è d’obbligo se vuole confermarsi al vertice. Sono più distanti il Luogosanto, impegnato a Sennori (in zona calda), e Atletico Bono, che ospita lo Stintino.

Nelle retrovie l’Abbasanta, ultima e quasi disperata, fa visita alla Lanteri, mentre è sfida diretta tra Siniscola e Macomerese. Il Tuttavista attende il Bosa, l’Ovodda ospita l’Arzachena.

