Sfida avvelenata tra ex alleati: Orrù contro Casula 

La campagna elettorale è iniziata con qualche colpo basso. Nei giorni scorsi in paese è stato distribuito un volantino anonimo contro la sindaca uscente. «Un episodio isolato, ma spiacevole. Non ci fermano queste cose», commenta Paola Casula, 41 anni, neo consigliera regionale e prima cittadina in carica che si presenta agli elettori per il terzo mandato. Dovrà vedersela con Giantonio Orrù - dirigente d’azienda di 53 anni, ed ex assessore nella prima Giunta guidata dall’attuale sindaca – che bolla quell’episodio come «un atto ignobile».

Rapporti tesi

Tra i due ex alleati il dialogo si è interrotto tanto tempo fa. «Purtroppo anche i rapporti personali per vicissitudini varie, divergenze di opinioni, ma principalmente per i suoi atteggiamenti, si sono interrotti», dice Orrù, che torna in campo forte di un’esperienza amministrativa ventennale. Racconta di un paese che ha voglia di cambiare, dove però «i cittadini hanno paura di esporsi». «La campagna elettorale sta andando benissimo. Dopo anni di amministrazione fallimentare all’insegna di selfie e personalismi i cittadini ci chiedono di passare ai fatti concreti. Ripartiamo dalle macerie lasciate da questa amministrazione». Secondo Giantonio Orrù l’attuale sindaca, che è anche consigliera regionale, in caso di rielezione non sarebbe in grado di ricoprire in due incarichi in contemporanea. Tesi che la diretta interessata rispedisce al mittente: «Per me si tratta di un’opportunità importante – commenta Paola Casula – in questo modo il paese e il territorio avranno una voce in più nella Regione. Ci presentiamo con una squadra affiatata, con candidati di esperienza e giovani che vogliono impegnarsi per dare lustro a Guasila. Rispetto al Consiglio uscente ci sono sette conferme su otto e cinque nuovi aspiranti consiglieri che condividono il progetto. Ci presentiamo agli elettori con un programma che non è il libro dei sogni, ma che prevede il completamento di opere già avviate».

I programmi

Giantonio Orrù punta a «riportare Guasila al centro della Trexenta e renderla attrattiva. Mettere al centro il cittadino, supportando e incentivando nuove imprese e quelle già presenti, valorizzando siti archeologici e promuovendo quelli ancora inesplorati. Vogliamo supportare il settore agricolo e l'allevamento, riportandolo a essere il settore trainante del nostro territorio, e creare le condizioni affinché vivere a Guasila sia un motivo d'orgoglio». Paola Casula auspica la conclusione dei lavori per il polo scolastico, l’apertura dell’asilo nido, la creazione di una casa di prossimità dove ci saranno spazi per medici, servizi di telemedicina e servizi alle persone. Puntiamo anche sulla cultura e sull’archeologia, sul restauro della chiesa del Cima. Stiamo lavorando anche per creare una comunità energetica, puntiamo sulle rinnovabili, ma siamo contrari alla speculazione».

Le liste

L’8 e il 9 giugno gli elettori di Guasila saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. Due le liste in lizza: “Guasila per tutti” e “Uniti per Guasila”. La prima, guidata da Paola Casula schiera Erica Arriu, Alessandro Angioni, Paola Carta, Sergio Angioni, Susanna Medas, Corrado Cadeddu, Consuelo Palmas, Mirko Casti, Patrizia Putzu, Davide Cicalò, Elena Sailis, Silvia Soru. Con Giantonio Orrù ci sono gli aspirantei consiglieri Massimiliano Carta, Nicoletta Curreli, Giovanna Deidda, Luisa Deidda, Donatella Etzi, Raimondo Mattana, Riccardo Meloni, Vittorio Murru, Ubaldo Orrù, Lisetta Pusceddu, Davide Schirru e Alessandro Serafini. Si vota l’8 e il 9 giugno.

