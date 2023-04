Sfida aperta tra Calmedia e Solarussa 

Nel girone E lo Tzaramonte resta in vetta nonostante il mezzo passo falso compiuto in casa del Baddelonga: la battistrada non è andata oltre il pareggio (1-1) ma ha approfittato del riposo imposto dal calendario allo Sporting Paduledda per confermarsi solitario in testa. Lo Sporting resta a -3 ma ha disputato una gara in meno, esattamente come l’Atletico Sorso che giovedì deve recuperare la gara contro l’Isola Rossa.

È il caso del girone C, dove Calmedia e Solarussa sono appaiate in vetta alla classifica a quota 52. La Calmedia ha vinto 3-1 in casa del Laconi non senza fatica, mentre il Solarussa ha avuto facilmente la meglio tra le mura amiche sul fanalino di coda Santa Barbara: la gara si è chiusa sul 12-0. Poco più sotto, a quota 50, c’è il Lunamatrona che ha vinto la sfida in casa del Marrubiu per 1-3 e vuole ancora dire la sua sulla corsa verso la promozione. Nel prossimo turno, passata la sosta per le feste pasquali, Calmedia e Solarussa saranno impegnate rispettivamente contro Nuradha e Villaurbana mentre il Lunamatrona ospiterà l’Oratorio.

Archiviati i gironi conclusi ormai da qualche settimana, il campionato di Terza Categoria va ancora avanti per quattro raggruppamenti: in alcuni con dei testa a testa molto avvincenti.

Coppia in testa

Pareggio indolore

Ottovolante

Nel girone F continua la corsa in vetta dell’FC Alghero: i catalani hanno rifilato un pesante 8-0 all’Atletico Muros e si sono portati a quota 55 in classifica. Al suo inseguimento resta il Centro Storico Sassari che, con una gara in meno per aver osservato un turno di riposo, ora dista sei lunghezze. Nel prossimo turno il match clou del torneo sarà la sfida al vertice tra Centro Storico e FC Alghero: nella gara di andata ad Alghero vinsero i catalani, che sfruttarono al meglio il fattore campo (la gara si chiuse sul 3-1). Spettatore interessato alla sfida sarà lo Sporting Uri, che dal suo terzo posto a quota 47 - e con una gara da recuperare questa sera alle 19 (in casa contro la Fulgor) - spera di rientrare nella lotta per la testa della classifica.

Classifica corta

È bagarre nel girone G, dove la classifica in vetta è cortissima: sono quattro le squadre racchiuse nello spazio di soli 5 punti. Golfo Aranci e Tavolara a quota 46 punti, MB Orange a 42 e Atletico Tomi’s a 41. Il Golfo Aranci ha vinto la sfida in casa del Tre Monti per 5-2 e ha quindi raggiunto il Tavolara, che invece ha osservato un turno di riposo; l’MB Orange ha impattato in casa dell’Audax Padru, un pareggio a reti inviolate; l’Atletico Tomi’s ha surclassato l’Aggius (3-2).

Più staccato il Funtanaliras, che adesso occupa la quinta piazza a 37 punti. La situazione in vetta alla classifica potrebbe eventualmente subire uno scossone nel prossimo turno, quando il Golfo Aranci affronterà l’Atletico Tomi’s, il Tavolara se la vedrà contro l’Azzanì e l’MB Orange ospiterà la Juve Luras.

