Sfida all’ultimo voto tra il peronista e l’ultraliberista  

Buenos Aires. In un finale al fotofinish, il denominatore comune che lega i due candidati al ballottaggio presidenziale di domenica in Argentina è la paura. Quella che ciascuno di loro genera in ampie fasce dei 45 milioni di elettori chiamati alle urne, in un Paese polarizzato e attanagliato da una delle peggiori crisi economiche della sua storia. Sarà una sfida all’ultimo voto. Da un lato c’è l’ultraliberista Javier Milei, alla testa della Libertá Avanza, che risponde al voto di protesta, con milioni di argentini che pur di voltare pagina con la “casta” del peronismo kirchnerista di sinistra, a cui viene addebitata un’inflazione volata al 140% e una povertá al 40%, sono pronti a mettersi nelle mani di un politico di destra alle prime armi, soprannominato “il loco”, il pazzo.

Dall’altra parte c’è Sergio Massa, il peronista moderato di centro-sinistra dell’Unione per la patria, che in una traiettoria trentennale ha attraversato varie fasi, dal liberalismo di destra fino a diventare lattuale ministro dell’Economia del governo di Alberto Fernandez. A Massa, che tenta per la seconda volta la scalata alla Casa Rosada, guardano quanti sono pronti a fare concessioni pur di fermare l’ondata antidemocratica dell’avversario anarcocapitalista. In mezzo ci sono gli “orfani”, gli indecisi, considerati come il vero ago della bilancia. Se è vero infatti che alle elezioni generali del 22 ottobre Massa aveva ottenuto a sorpresa il 36,7% dei voti, contro il 29,9%,di Milei, è altrettanto vero che il 33,24% degli elettori non aveva votato nessuno dei due candidati.

