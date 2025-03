Sfida all’ultima mossa, oltre trecento studenti per il torneo di scacchi  

Una mattina di competizione e divertimento, per gli studenti del liceo Pitagora di Selargius che martedì mattina hanno ospitato e affrontato la fase interprovinciale di Cagliari e Sud Sardegna del trofeo scacchi a scuola, manifestazione abbinata ai campionati studenteschi.

Sessantotto in tutto le squadre, con oltre 300 studenti di tutte le età - dalle scuole primarie alle superiori - arrivati da varie località del Sud Sardegna per sfidarsi nella palestra dell’istituto di via Primo Maggio. Obiettivo dell’iniziativa - spiegano gli organizzatori - «è quello di promuovere il gioco degli scacchi tra i giovani, favorendo l'incontro e la competizione tra diverse istituzioni scolastiche».

Competizione a gironi per i partecipanti, dove ciascun alunno ha avuto l'opportunità di affrontare avversari di diverse scuole. A primeggiare gli studenti del Pacinotti e del Pitagora, in attesa della tappa regionale del torneo in programma per il 26 marzo a Terralba.

«I campionati di scacchi sono stati un’occasione non solo per giocare, ma anche per riflettere sui valori più nobili dello sport», sottolinea il docente del liceo selargino, Danilo Littarru, che aggiunge: «Le partite si sono svolte in un’atmosfera di grande entusiasmo e competizione». In prima linea gli insegnanti di educazione fisica del Pitagora Pablito Piras, Luciana Moi, Luciana Serra e Rita Piu. «In particolare il gioco degli scacchi favorisce il rispetto per l’avversario e i rapporti tra i pari nel gruppo, valori fondamentali per la socializzazione e l'arricchimento personale».

RIPRODUZIONE RISERVATA