Sfida all’Inter: Cagliari, non avere paura 

L’Inter ha in testa solo un risultato: vincere. Anche per cucirsi addosso lo scudetto della seconda stella nel derby contro il Milan lunedì 22 aprile. Ma il Cagliari che scenderà in campo a San Siro (fischio d’inizio 20.45) non ha alcuna intenzione di fare la vittima sacrificale. Ranieri è costretto a rinunciare (anche) agli squalificati Nandez e Deiola e spera di poter contare su Lapadula, alle prese con qualche noia fisica. L’allenatore rossoblù ha abituato tutti a nascondere le carte sino alla presentazione della distinta all’arbitro, ma una certezza dovrebbe essere Gaetano Oristanio, nella foto.

alle pagine 48, 49