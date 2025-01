Sfida alla morte sulla strada 

Sdraiati per terra, al buio in mezzo alla strada, con le braccia distese lungo il corpo, un gioco folle di un gruppo di ragazzini pronti ad alzarsi soltanto quando l’auto in transito ormai è vicina. Vince chi resiste fino all’ultimo secondo, e ogni volta è una tragedia sfiorata. La sfida social “Planking challenge” è nata nella notte di sabato 25 gennaio sulla provinciale che da Sennori conduce a Osilo.

Il racconto

Erano circa le 23.30 quando Roberta Piredda, educatrice professionale e assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Sennori, facendo rientro a casa dopo una serata trascorsa con la famiglia in pizzeria, a Santa Maria Coghinas, procedeva in auto a bassa velocità fino alle porte del paese. «Raggiunta la chiesa campestre di San Giovanni Battista, nel territorio di Sennori, abbiamo visto una fila di ragazzini, forse sette, sdraiati per terra occupavano la carreggiata da un lato all’altro della strada, per poi alzarsi improvvisamente sfidando il pericolo» racconta: «Solo per miracolo li abbiamo potuti evitare, perché in quel tratto poco illuminato e con una visibilità ridotta procedevamo lentamente». Non ha neppure fatto in tempo a vedere quanti fossero i ragazzini che aspettavano ai lati della carreggiata il passaggio delle auto, prima di buttarsi sulla strada provocando l’inevitabile brusca frenata dei mezzi. «Increduli, abbiamo segnalato quanto accaduto ai carabinieri e all’amministrazione comunale». I militari hanno inviato una pattuglia, ma al loro arrivo i giovani si erano già dileguati. Nelle prossime ore attiveranno i controlli.

Sensazioni forti

Il sindaco Sassu ha allertato le famiglie. «Questa pratica è estremamente pericolosa», ha detto «al momento non sappiamo se i ragazzi siano di Sennori. Per precauzione, chiediamo ai genitori di verificare dove si trovavano i figli a quell’ora. È fondamentale utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione per evitare che possa verificarsi una tragedia». Per Ica Manca direttore di neuropsichiatria infantile asl Sassari: «Questo fenomeno è legato al rischio di emulazione, la ricerca di sensazioni forti, il cosiddetto “Sensation seeking”, un tratto della personalità degli adolescenti che vanno alla ricerca di nuove esperienze, l’intensa volontà di correre rischi perché devono cercare l’appartenenza al gruppo impressionando i propri amici».

