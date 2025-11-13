Sfida al vertice in Polonia per gli azzurrini di Baldini 

Stettino. Un incontro al vertice aspetta gli Azzurrini a Stettino, dove oggi (Rai2, ore 16) affronteranno la Polonia, l'altra capolista del girone di qualificazione all'Europeo U21 2027. È quello che non si può non ritenere un match chiave per prenotare il primo posto che darà l'accesso diretto alla fase finale, ma il tecnico, Silvio Baldini, ha grande fiducia nei suoi ragazzi, come ha affermato prima della partenza dall'Italia. «Conosciamo le insidie della partita, la Polonia è un'ottima squadra, ma sono convinto che faremo una grande prestazione. Non bisognerà sbagliare l'approccio», ha affermato Baldini. «La Polonia fa un 4-4-2 elastico, nel quale gli attaccanti cercano di creare spazio per far uscire uno dei difensori» ha spiegato l'allenatore. «Abbiamo lavorato con grande intensità sui movimenti da fare contro quel tipo di modulo e l'unico pericolo dipende da noi. In questi giorni è andato tutto bene, i ragazzi ci hanno messo il cuore», ha sottolineato Baldini, che ieri ha diretto in mattinata l'ultimo allenamento al Centro di preparazione olimpica prima della partenza alla volta della Polonia.

Le scelte

Baldini, che ha a disposizione anche i rossoblù Marco Palestra e Riyad Idrissi, ha annunciato anche che Pietro Comuzzo esordirà da titolare, notizia accolta con gioia dal difensore della Fiorentina. «Sono entusiasta di poter giocare con questa maglia, posso mettere la mia esperienza internazionale col club a disposizione dei compagni», ha affermato. Del lavoro fatto ha parlato anche il capitano Luca Lipani: «Abbiamo fatto allenamenti ad alta intensità. Le prossime saranno partite difficili, ma dobbiamo pensare a quello che sappiamo fare noi», ha detto il centrocampista del Sassuolo, unico ad essere rimasto sempre in campo, 360 minuti in 4 gare. «Siamo un bel gruppo, ogni volta che ci ritroviamo è sempre bello stare insieme», ha aggiunto Lipani, conquistato da Baldini: «Mi ha colpito il lato umano e l'entusiasmo che ci vuole trasmettere nel fare ciò che ci piace fare sin da bambini. A volte lo vediamo come un lavoro, ma è ciò che sognavamo di fare da sempre».

