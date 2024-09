Sfida al passato per Nicola «Ho fatto la mia scelta e guardo sempre avanti» 

Assemini. Sfida al passato con la testa al futuro. C’è l’Empoli, stasera alla Domus, sulla strada di Davide Nicola, la squadra che allenava sino a pochi mesi fa e con cui ha centrato una salvezza incredibile, l’ennesima. Giusto una carrellata di ricordi, e poco più. Come se fosse un avversario come tanti. Un avversario da battere per ridare sfogo e credibilità al progetto iniziato a luglio con grande ardore e interrotto bruscamente prima a Lecce a ridosso della sosta, poi contro il Napoli domenica scorsa.

C’è solo il Cagliari

«Sì, pochi mesi fa ero da quella parte lì, ma io guardo davanti», chiarisce subito il tecnico piemontese, «fortificando e valorizzando, sicuramente, il mio passato perché ogni esperienza ti dà sempre qualcosa di importante. Ma io guardo esclusivamente a dove sono adesso e all’importanza che ha per me essere qui adesso». Sincero, schietto. Quasi in controtendenza. E all’ex presidente Fabrizio Corsi - che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha ammesso di non aver gradito il suo addio - replica così: «La scelta che ho fatto era in funzione della sfida che volevo intraprendere. Io faccio sempre ciò che sento dentro di me. Di certo, a Empoli ho incontrato professionisti seri, esemplari, che sanno fare bene il proprio lavoro e con i quali mi sono trovato molto bene. Però poi il calcio è fatto di sfide diverse, sia per me che per loro. Va bene così. A me interessa essere focalizzato su quello che ho scelto perché era quello che sentivo fondamentalmente». Tutto d’un fiato con un chiodo fisso: il Cagliari.

Caccia al gol

Testa all’obiettivo, dunque. E nessuna ansia di vincere, per carità. «L’ansia di vincere non esiste. Noi cerchiamo in ogni partita di ottenere il massimo risultato possibile. E secondo me stiamo ponendo le basi per fare un lavoro che ci porterà a migliorare sotto l’aspetto dei punti raccolti. Il Cagliari sta facendo quello che deve fare, io stesso non mi aspettavo che fosse già così competitivo nello spirito del gioco che chiedo. Ci vuole tempo per tutto». E pazienza, lascia intendere. «Non dobbiamo diventare smaniosi o frenetici, noi dobbiamo diventare qualitativi. E la qualità è il giusto equilibrio tra l’energia che ci metti, la scelta che fai e la capacità di formularla più volte», entra nel dettaglio Nicola. «Ricordiamo sempre che abbiamo iniziato un nuovo percorso e la squadra lo ha accettato con convinzione. Dobbiamo avere quindi un giusto equilibrio e distribuire le giuste aspettative per la crescita che si è voluta dare». Il Cagliari segna poco? «Le occasioni le creiamo e probabilmente dobbiamo migliorare la tranquillità nella scelta finale e nell’ultimo gesto tecnico. Non creiamo, però, un caso dove non c’è. Io mi preoccuperei molto di più se non avessimo occasioni da rete e un’identità», mostra il petto l’allenatore rossoblù. «Invece, le occasioni le creiamo. Dobbiamo solo metterla dentro e lo faremo».

L’avversario

Quale Empoli ritrova? «L’impostazione tecnico-tattica è rimasta pressoché la stessa, anche se c’è un allenatore diverso con idee diverse. È una squadra che predilige giocare in verticale, veloce nelle ripartenze. Non ha un grandissimo possesso palla perché la scelta è proprio quella di andare con passaggi progressivi in avanti. Ci aspettiamo una squadra pronta da subito ad aggredirci che sappia anche rintanarsi togliendoci degli spazi». Viceversa: «Noi dovremo essere bravi a interpretare le due situazioni. Sarà una gara altamente combattuta, ma io sono convinto che abbiamo i mezzi per ottenere il massimo». Palla al centro.

