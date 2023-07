Sfida al fuoco per salvare gli animali 

Dopo il lunedì di fuoco, a San Gavino è tempo di bilanci. Il fuoco ha colpito soprattutto aziende del settore dell’allevamento. Per fortuna grazie all’impegno dei proprietari tutti gli animali sono stati messi in salvo. Come nel caso dell’azienda dei fratelli Mauro e Andrea Pala: «In poco tempo – racconta quest’ultimo, 43 anni – le fiamme hanno interessato la nostra azienda. L’incendio ha danneggiato il nostro impianto di irrigazione, divorando diverse rotoballe e paglia da imballare. Per prima cosa siamo riusciti a mettere in salvo il nostro bestiame. Ora ci serve una mano d’aiuto per uscire da questa difficile situazione: abbiamo subito danni per circa 20mila euro. Non capisco come mai non abbiamo potuto utilizzare l’acqua degli idranti del Consorzio di bonifica, che sono sigillati. Abbiamo messo a disposizione il nostro laghetto e per fortuna la paura è passata: poteva andare anche molto peggio».

La grande paura

Una delle aziende più colpite è quella di Giuliano Ennas, 43 anni: «È stato devastante. Sono andati in fumo circa 60 ettari. Abbiamo messo in salvo le pecore, circa 600, e tutto ciò che poteva essere salvato come i mezzi agricoli. Ora non ho più pascolo per gli animali: nell’incendio ho perso tutta la paglia e con la fuliggine che volava ha preso fuoco tutto. Sono state ore di grande paura: abbiamo lottato, ci siamo messi sotto il fuoco per salvare il bestiame. Ho perso i tre quarti dei miei pascoli ma sto ricevendo tanta solidarietà. La mattina ho visto l’incendio, lontano dalla mia azienda. Soffiava il vento di levante, ma poi è arrivato il maestrale e ci siamo trovati circondati dalle fiamme. Un mese fa è scomparso mio padre Francesco e proprio quella sera c’era la messa per lui. Per una migliore prevenzione sarebbe importante poter utilizzare i bocchettoni del Consorzio di bonifica».

Paura anche nelle case alla periferia del paese, per esempio in via Galvani: «Alle 14 ho visto il cielo nero e il fumo vicino a casa», racconta Rosa Carranza, 55 anni, originaria di Valladolid, in Sardegna da 35 anni. «Poco dopo abbiamo visto passare alcuni elicotteri. Le fiamme all’improvviso sono arrivate verso casa. Ho cercato di spegnerle insieme a i vicini ma il fuoco è arrivato nel muro della mia casa: i terreni confinanti non erano stati puliti. Ho passato ore di paura intensa: abbiamo portato la macchina fuori e le bombole lontane. Per fortuna poi è finito tutto con un grosso spavento».

Calamità naturale

In assenza del sindaco Carlo Tomasi, è toccato al vicesindaco Nicola Ennas prendere in mano la situazione aprendo il Coc, il centro operativo comunale: «Ora chiederemo lo stato di calamità naturale», annuncia. «Stiamo facendo la conta dei danni: le fiamme hanno interessato tantissimi ettari. È stata fondamentale la tempestività dell’intervento e l’azione degli elicotteri e la disponibilità dei cittadini, in particolare di un’impresa di itticoltura che ha permesso di recuperare l’acqua in tempi brevi. Fondamentale anche l’intervento degli agricoltori che con i loro mezzi hanno dato una mano nello spegnimento dell’incendio».

RIPRODUZIONE RISERVATA