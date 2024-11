Sfida ai fornelli fra gli studenti-chef 

Tra ventiquattro ore la seconda edizione di “Campagna amica Gourmet”, il concorso regionale di enogastronomia degli istituti alberghieri promosso da Campagna Amica-Coldiretti Oristano in collaborazione con l’Istituto alberghiero “Don Deodato Meloni”. La rassegna, in programma domani dalle 9 (alle 14 le premiazioni), si terrà nella sede della scuola in via Carducci.

«Un confronto attivo sulle abilità gastronomiche apprese tra le scuole alberghiere isolane con una valenza anche legata all’inclusione sociale: otto compagini in gara (di Oristano, Alghero, Sassari, Desulo, Villaputzu, Budoni, Arbus e Tortolì), complessivamente 24 studenti e un’unità composta da un ragazzo con disabilità – si legge in una nota di Coldiretti – Attraverso le produzioni del circuito di Campagna Amica verrà realizzato un piatto a base di riso, un prodotto identitario isolano, con l’utilizzo di tutti gli altri prodotti del mercato Campagna Amica di Oristano».

Una giuria di chef qualificata, coordinata da Salvatore Camedda con Alessandro Piras e Antonio Sanna, valuterà i piatti proposti assegnando i primi tre posti. ( m. g. )

