Sfida a tre tra Ruiu, Contu e Burrai 

A due giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste elettorali, fissata per sabato, a Posada il quadro politico appare ormai delineato. Salvo sorprese dell’ultima ora, saranno tre gli schieramenti che si contenderanno la guida del Consiglio comunale nel voto di giugno.

In campo ci sarà il sindaco uscente Salvatore Ruiu, 66 anni, deciso a correre per il secondo mandato e a difendere il lavoro svolto negli ultimi cinque anni.

A sfidarlo saranno due candidati che si propongono come alternativa all’attuale amministrazione: Gigi Contu, 42 anni, geometra e imprenditore turistico, e Gianfranco Burrai, 53 anni, ingegnere.

Il confronto elettorale si preannuncia aperto e competitivo, anche alla luce delle diverse strategie adottate nella fase di avvicinamento alla presentazione ufficiale delle liste. Tra i tre candidati, infatti, è stato Contu a muoversi in anticipo, rompendo gli indugi e rendendo già noti simbolo e nomi dei candidati consiglieri. È in questa logica domani sera ha programmato il primo incontro pubblico per la presentazione della sua lista.

Diverso l’approccio scelto dagli altri due contendenti. Sia Ruiu che Burrai, pur dichiarando di aver definito le rispettive squadre, hanno preferito mantenere il riserbo sui nomi, rinviando l’ufficializzazione delle liste all’ultimo giorno utile. Una scelta che alimenta attesa e curiosità tra i residenti, mentre la campagna elettorale entra nel vivo.

A Posada si va dunque verso una sfida a tre che potrebbe riservare sviluppi significativi, in un contesto in cui il consenso appare ancora tutto da conquistare.

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