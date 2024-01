Sfida a tre per la conquista del Municipio 

Mancano pochi mesi alle elezioni comunali - si voterà in tarda primavera - ma i rumors corrono più veloci della luce. La poltrona più importante di Monserrato se la contenderanno l’attuale sindaco Tomaso Locci, Valentina Picciau – che aveva già sfidato Locci alle scorse comunali – e l’ex assessora alle Politiche sociali Tiziana Mori.

In campo

Da un lato sembra certo che Locci non potrà contare sull’appoggio di “Monserrato in Movimento”, lista civica presente in Consiglio ma in rotta di collisione con l’attuale maggioranza da ormai un anno. Il sindaco pare abbia dalla sua parte le due liste civiche “Monserrato Futura” e “Monserrato Libera”, che lo avevano appoggiato alle scorse elezioni e che non gli faranno sicuramente mancare il loro supporto. Si parla anche di una terza civica, ma se ne saprà di più prossimamente.

Valentina Picciau invece ha il sostegno di tre gruppi: "Pauli Monserrato”, “La Svolta” (che in Consiglio si sono unite in un’unica lista, ma al di fuori sono due gruppi distinti) e “Identità e Tradizione”, movimento nato da poco più di un anno. Potrebbe esserci l’appoggio di un quarto gruppo, ma per ora non trapela nessun nome. «Siamo aperti al dialogo con tutte le forze che come noi vogliono ridare a Monserrato un senso di comunità e programmare il rilancio della città. Sono aperte le interlocuzioni con chi ha i nostri stessi obbiettivi e con alcune stiamo già collaborando in Consiglio», afferma Andrea Zucca, consigliere dell’unitaria “Pauli Monserrato- La Svolta”.

Anche Tiziana Mori si dovrebbe presentare con una lista civica, per il momento è impegnata in vari tavoli per capire quanti e quali saranno i gruppi che la appoggeranno, ma voci di corridoio sostengono che non saranno poche.

Gli scenari

Tutto è in divenire, i partiti più importanti – tra questi il Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia attendono quello che succederà a febbraio con le elezioni regionali per poi dire cosa vogliono fare a Monserrato. «Dopo le regionali il quadro sarà molto più chiaro e allora si penserà alle comunali», dice Giulietta Marras, coordinatrice del circolo territoriale di FdI di Monserrato. La certezza è la candidatura dell’ex vicesindaca Maristella Lecca come consigliera regionale nelle file del partito di Giorgia Meloni. Il Pd conferma la partecipazione alle comunali: «Siamo impegnati nella costruzione del campo largo anche nella nostra comunità. Ci rivolgiamo a tutti i presidi democratici e antifascisti perché ci si riunisca in una grande coalizione», racconta la segretaria del Pd cittadino Emilia Coratti. La consigliera piddina Francesca Congiu dice che su una sua ricandidatura «deciderà il partito», mentre Caterina Argiolas di Monserrato Unita (all’opposizione) ha scelto di correre alle regionali con Sardegna al Centro.

