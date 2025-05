Sfida a tavola tra i quartieri storici 

Quattordici ristoranti, un menù degustazione, tre giorni di sfida a colpi di fornelli e prodotti del territorio. Si chiama “Cagliari a tavola” il contest che da ieri, e fino a domani, anima i quartieri storici di Castello, Marina, Stampace e Villanova, tra valorizzazione delle tradizioni e promozione turistica.

L’evento lanciato da Confcommercio nell’ambito del progetto “Sa Mesa Nostra” è stato presentato ieri alla Camera di Commercio. Giudicate da una giuria tecnica e da una popolare, costituita dai commensali, le attività propongono a pranzo e cena un menù di cucina tipica cagliaritana, con prodotti acquistati nei mercati civici.

Tradizioni in primo piano

In palio un premio per chi dimostrerà la maggior fedeltà alla tradizione, genuinità degli ingredienti, presentazione e armonia del piatto. In gara Antica Cagliari (bistrot e ristorante), Antica Hostaria, Derò Restaurant, Fish House, Il Mozzo, La Balena, Locanda Leonildo, Pani e Casu, Ruja, Sa Ide e S’Ollia, Sa Schironada, Su Piscosus e Trattoria Deidda. Un’esperienza enogastronomica è in palio, a estrazione, anche per un membro della giuria popolare. «Vogliamo celebrare il valore autentico della ristorazione come espressione culturale, identitaria e sociale del nostro territorio», spiega Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna. Un progetto supportato dall’assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. «È importante promuovere e valorizzare la filiera corta, non solo la produzione a chilometro zero, ma anche le ricette e i nostri sapori», le parole di Marzia Cilloccu, consulente dell’assessore Franco Cuccureddu. Forte il legame tra l’iniziativa e i mercati. Nei giorni scorsi, i ristoratori si sono ritrovati tra i box per la spesa.

«Cultura del prodotto»

«Nei nostri mercati civici abbiamo concessionari che hanno sviluppato un’approfondita cultura del prodotto», aggiunge l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra. «Per un salto di qualità è necessario che tutti abbiano un’elevata formazione anche sulla cultura d’impresa».

