Sfida a sorpresa tra Mattana e l’outsider Secci 

Francesca Mattana, attuale consigliera di minoranza, da una parte. Michele Secci, consigliere dissidente fuoriuscito lo scorso anno dalla maggioranza, dall’altra. Alla fine a Muravera saranno due le liste per il dopo Salvatore Piu. Con una peculiarità: sia da una parte sia dall’altra non ci sarà alcun rappresentante della maggioranza di oggi.

In campo

Francesca Mattana ha riunito alcuni rappresentanti dei due gruppi di opposizione. In squadra ci saranno infatti i due ex candidati a sindaco nel 2020: Gianfranco Sestu (stesso gruppo della Mattana, e cioè Obiettivo Muravera) e Valerio Boi (gruppo Officina Murera). Pezzi forti cui si aggiungono tante novità. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Michela Lai (stimata assistente sociale), Fabio Usai, Filippo Melis, Corrado Sanna (ex consigliere nell’amministrazione Falchi), Daniela Murtas, Fabiana Fanni, Ilaria Madeddu, Carlo Cuccu, Simone Porcu, Andrea Simbula e Chicco Manca.

Mattana prima di essere all’opposizione ha ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio nella Giunta di Marco Falchi (2015-2020). Potrebbe essere la prima donna sindaca di Muravera. A lei il compito, in caso di vittoria alle urne, di mettere su una squadra di governo compatta. Impresa non semplicissima dal momento che nel gruppo convergono, appunto, forze provenienti da due diversi schieramenti. Quasi pronta la sede elettorale: si trova in via Roma, vicino al distributore Q8.

L’outsider

Dall’altra parte c’è un autentico outsider, il consigliere dissidente Michele Secci. Lo scorso agosto, infatti, lasciò la maggioranza in polemica con alcune decisioni prese dal sindaco Piu. Tra tutte l’annuncio del numero chiuso nelle spiagge di Costa Rei. Secci è così passato in opposizione ma in solitaria, senza entrare a far parte di “Obiettivo Muravera” (l’altro gruppo di minoranza “Officina Murera” si era dimesso in blocco l’anno prima, sempre in polemica col sindaco). La lista di Secci dovrebbe essere formata da persone nuove, molte alla loro prima esperienza politica. A fornire l’esperienza sarà l’ex consigliere regionale Roberto Caredda, probabile candidato in lista. Sugli altri nomi c’è ancora riservatezza. Dovrebbero essere candidati, fra gli altri, l’imprenditore Telemaco Rendine e il carabiniere in pensione Lino Viola.

Una sfida a due che – dopo l’ipotesi commissario dello scorso mese – è una bella notizia per il paese. In ogni caso, infatti, ci sarà una maggioranza e una minoranza. Suona invece anomala l’assenza in massa dell’attuale maggioranza. Nessuno, neppure alcuni nomi che erano stati indicati come possibili candidati nel gruppo di Francesca Mattana, si ripresenterà. Un segnale, anche questo, che dovrebbe far riflettere.

RIPRODUZIONE RISERVATA