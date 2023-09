In vista dell’inizio dei campionati di basket è l’occasione per vedere all'opera 4 delle formazioni oristanesi che si preparano per l'esordio ufficiale. Nel weekend, a Terralba, è in programma il trofeo “Città di Terralba”, organizzato dalla società Saab. Nella palestra di via De Amicis 4 squadre: Oristano Basket, Saab, Basket Mogoro e Polisportiva Marrubiu. Domani le semifinali dalle 17.30, le finali il giorno dopo sempre dalla stessa ora. ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA