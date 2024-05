Sfida a quattro per i playoff nel torneo over 

Entrano nel vivo i playoff degli Over della Libertas Caam: decise le quattro squadre che sfideranno ai quarti le prime quattro qualificate. Tempo di semifinali invece nei Master e negli Ultra. Nell’Uisp si sono disputate le finali di Coppa Italia e Coppa Amatori.

Muppet, Barracca Manna, Cagliari 2007 e Toti Lounge Bar accedono ai quarti di finale. Ma in tre gare su quattro sono serviti i tiri di rigore per decidere le relative sfide. Dopo l’1-1 dei regolamentari, i Muppet superano per 8-7 la Jupiter, mentre il Barracca Manna si impone per 7-6 sui Kaproni (1-1 il parziale dei tempi regolamentari). E 1-1 è finita pure la sfida tra il New Bar Mexico e la Toti Lounge Bar, che alla fine l’hanno spuntata dagli undici metri per 4-3. Netto invece il successo del Cagliari 2007 sul Real Cocciula per 6-1. Questi gli abbinamenti dei quarti di finale (in programma nel prossimo weekend) nei quali entrano in gioco le prime quattro classificate della stagione regolare: De Amicis-Barracca Manna, Santiago-Muppet, Kalagonis-Cagliari 2007 e Bar Dessì-Toti Lounge Bar. Il regolamento prevede gare secche e i tiri di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per definire le quattro semifinaliste che si scontreranno il prossimo 1° giugno. Poi l’8 di giugno si disputerà la finalissima che assegnerà il titolo Over.

Semifinali

Il Flamengo vola a sorpresa in finale nei Master, superando per 1-0 la Jasp Rassu Spedizioni. Nella finale di sabato i rossoneri incontreranno la vincente della sfida tra La Bottega del Sughero e l’Asso Arredamenti Monserrato in programma stasera. La finale Ultra sarà invece tra Fly Divani Monserrato e Calasetta Turisport. I monserratini si sono imposti per 2-0 sul Panificio Genuis, mentre i sulcitani hanno sconfitto per 3-2 il Brancaleone.

Finali di Coppe

La Nino Disario riscatta la finale provinciale persa contro il Real Putzu e conquista la Coppa Italia Open, sconfiggendo nel derby di Villacidro la Stella Rossa per 2-0. Nella stessa categoria della Coppa Amatori sono serviti invece i tiri di rigore alla Polisportiva Santa Lucia Barrali di Andrea Spiga per superare la Pizz’a Manetta Capoterra: dopo lo 0-0 dei regolamentari i rossoblù si sono imposti per 8-7. La Coppa Amatori degli Over se l’è invece aggiudicata sempre ai tiri di rigore (dopo lo 0-0 dei regolamentari) l’Asd Seddori, grazie al 4-3 sulla Polisportiva Isili.

