Sfida a due per il Municipio, l’uscente Cocco contro Serra 

Gesturi si prepara per una competizione elettorale a due: Emilio Serra sfida nelle urne il sindaco uscente Ediberto Cocco.

«In questi anni siamo intervenuti su diverse strutture comunali, fornendo contributi per migliorare l’aspetto urbano, sostenendo le attività sociali e promuovendo lo sviluppo delle nuove attività – dice il primo cittadino Cocco promosso dagli elettori nel 2018 –. Abbiamo eseguito lavori su strade, centro Santa Barbara, chiesa, efficienza energetica dell’illuminazione pubblica, sistema di videosorveglianza per la sicurezza e di recente abbiamo ottenuto un finanziamento di 500mila euro per il Museo della Giara». Dall’altra parte, Emilio Serra scende in campo con il desiderio di contribuire alla crescita e allo sviluppo del paese: «La priorità della nostra lista sarà quella di affrontare l’esodo dei giovani che negli ultimi anni ha registrato un preoccupante aumento. Uno dei punti centrali del programma è posizionare Gesturi al centro dell’offerta turistica regionale, puntando sulla promozione dell’altopiano della Giara, unico nel suo genere, e propone di reinvestire le risorse derivanti dalla vendita del sughero estratto dall'altopiano per la manutenzione e la valorizzazione della Giara». In campo ci sono le liste “Gesturi Riparte” per Emilio Serra e “Gesturi per tutti” di Ediberto Cocco, in tutto 21 aspiranti consiglieri per amministrare il paese nei prossimi cinque anni. ( g. g. s. )

