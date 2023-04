Sfida a due a Budoni e Palau 

Due centri turistici galluresi al centro dell’attenzione nella prossima tornata elettorale che nella provincia di Sassari vede coinvolti sei comuni. A Budoni, poco più di 5000 abitanti, è una sfida a due. A contendersi la fascia tricolore che per 10 anni è stata di Giuseppe Porcheddu saranno il consulente immobiliare, Antonio Addis, assessore al Turismo ed Eventi ed espressione dell’attuale maggioranza, e Giovanna Sulas, originaria di Lodè ma stabile a Budoni da vent’anni, dove lavora come medico di base. Entrambi in candidati hanno mantenuto il massimo riserbo fino a poche settimane fa ma ora il quadro elettorale è definito. Il 36enne Addis, a capo della lista Dialogo Civico, 16 i candidati consiglieri, incentra la sua campagna sulla continuità amministrativa ma nel segno dell’innovazione, puntando a proseguire con il lavoro svolto nell’ambito della programmazione turistica e della valorizzazione dei giovani. La dottoressa Sulas, 60 anni, in testa alla coalizione civica Uniti per Budoni, gioca invece la carta del cambiamento e sarà affiancata da una rosa di 16 di nomi per lo più nuovi alla politica budonese. Valorizzazione della vocazione turistica il focus anche del suo programma, con un’attenzione al potenziamento dei servizi socio sanitari e l’assistenza alla persona.

Due in campo anche a Palau: a Franco Manna, sindaco uscente, agente immobiliare, si contrappone, il geometra Fabrizio Calandruccio. Entrambi alla testa di liste civiche, il primo riscende in campo per proseguire il lavoro fin qui svolto, il secondo si propone ai palaesi per realizzarne uno nuovo. Calandruccio fin dai primi di dicembre aveva annunciato d’essersi messo al lavoro in vista delle elezioni; Manna aveva sciolto la riserva ed annunciato la ricandidatura i primi di aprile. Sono 5 le donne nella lista di Manna e 3 in quella di Calandruccio.

Gli altri centri

Ad Aglientu, altro centro turistico gallurese, nel segno della continuità la candidatura (unica) di Marco Demuro, vice sindaco uscente. A Cheremule sfida tra Antonella Chessa e Salvatore Masia, a Sedini l’attuale sindaco Salvatore Carta si troverà come avversario il suo vice Domenico Sanna, a Chiaramonti l’unico candidato Luigi Pinna dovrà sfidare solo il quorum. (sh.l.; c.ro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA