Sfida a distanza tra Sant’Elena e Cus Cagliari 

È in programma oggi (ore 16) la penultima giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, con il Lanusei già promosso in Eccellenza, i riflettori sono puntati sulla lotta per il terzo posto e su quella per la salvezza/playout. Il Sant’Elena, appaiato in terza posizione col Cus Cagliari, fa visita all’Atletico Cagliari di Tonio Madau che ha centrato la salvezza in anticipo. Al campo “Piero Polese” di Cagliari, i cussini affrontano la Villacidrese, fuori dai giochi playoff. Qualche speranza, invece, per il Terralba che con una gran rimonta si è portato a due punti dalla terza piazza. Gli oristanesi sono attesi a Guspini.

Al campo di “Mulinu Becciu”, davanti Pirri e Selargius, compagini a caccia dei punti per la matematica salvezza. Al “Carlo Zoboli” di Carbonia l’Uta, quintultimo, gioca con il già retrocesso Villamassargia. A Orroli, in scena lo scontro diretto tra l’Orrolese e l’Idolo, rispettivamente terzultima e quartultimo. I padroni di casa per stare a galla sono obbligati a vincere. In condizioni disperate l’Atletico Masainas che riceve il Castiadas. Chiudono Lanusei-Tharros e Arborea-Tortolì.

Nel girone B, è bagarre per le due posizioni playoff. L'Usinese riceve l’Atletico Bono. Il Coghinas gioca sull’ostico campo del Tonara impegnato nella corsa salvezza. Sulla carta il Luogosanto non dovrebbe farsi sfuggire l’intera posta con l’Abbasanta. A Macomer, arriva il Bonorva. Per la parte bassa, il Tuttavista è ospite del Buddusò che celebra la festa per il salto in Eccellenza. Lanteri e Sennori giocano lontano da casa rispettivamente con Siniscola e Castelsardo. Le altre: Bosa-Ovodda e Stintino-Arzachena. (ant.ser.)

