Sfida a distanza tra Inter e Napoli 

Sfida a distanza tra le due battistrada del torneo Napoli e Inter, separate da tre punti in classifica. La squadra di Conte andrà a far visita al Lecce, quella di Inzaghi ospita il Verona. Sempre oggi, è in programma Parma-Como.

Qui Napoli

Restare calmi, rimanere uniti. Per la partita allo stadio di Via del Mare (ore 18), la più difficile tra le quattro che ancora rimangono da giocare, Conte da comandante saggio e soprattutto da grande esperto di calcio sottolinea i pericoli ai quali il Napoli può andare incontro. «É una partita importante per noi e per il Lecce, ma non è la più importante dell'anno. Mancano ancora quattro gare sia per noi che per loro», tiene a precisare. «Qualche scudetto l'ho vinto e sto cercando di fare qualcosa di inimmaginabile, di incredibile che potrebbe portare tanto entusiasmo. Ma non abbiamo fatto ancora niente. Il calcio lo conosco, bisogna fare attenzione. È un monito che rivolgo a tutto l'ambiente. Bisogna restare uniti, mancano ancora quattro partite».

Qui Inter

Una sfida da non fallire, con un occhio al campionato e l'altro già proiettato alla Champions, in un contesto però quanto mai complicato tra squalifiche e infortuni. L'Inter tornerà in campo oggi alle 20.45 contro il Verona in un San Siro sold out ma lo farà senza Calhanoglu e soprattutto senza Lautaro Martinez. Se per il primo si tratta della squalifica per una giornata in seguito al patteggiamento dopo l'indagine della Procura Figc sui rapporti con gli ultras, il capitano interista si è fermato dopo l'infortunio nella semifinale d'andata col Barcellona: un problema muscolare che mette a fortissimo rischio la sua presenza per la gara di ritorno di martedì prossimo al Meazza. Lautaro infatti ha svolto ieri mattina gli esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione ai flessori della coscia sinistra. «Le condizioni dell'attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno», spiega l'Inter in una nota.

