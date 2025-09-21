Sfida a dama, sette medaglie per i quartesi  

Una giornata di sfide ma anche di amicizia e di incontri. Un centinaio di ragazzi provenienti da tutta la Sardegna, hanno partecipato ieri al torneo interregionale di dama italiana valevole per la classifica mobile nazionale “Elo/Rubele”, organizzata dall’Asd circolo damistico Quartu Sant’Elena con il patrocinio del Comune.

Tra i premiati Alessandro Massa, Riccardo Martis, Antonio Lai ed Edoardo Cara. Tra gli esordienti primo classificato Alex Mattana e secondo Diego Pamiero. Mentre, nel gruppo B, terzo posto per Michele Piras. A consegnare medaglie e coppe la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni: «La dama è un gioco che unisce tradizione, intelligenza e strategia – ha detto –. Valori che oggi sono stati rappresentati da tutti i partecipanti e che con impegno e passione hanno dato vita a sfide di altissimo livello».

