VaiOnline
Il torneo nazionale
22 settembre 2025 alle 00:08

Sfida a dama, sette medaglie per i quartesi  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una giornata di sfide ma anche di amicizia e di incontri. Un centinaio di ragazzi provenienti da tutta la Sardegna, hanno partecipato ieri al torneo interregionale di dama italiana valevole per la classifica mobile nazionale “Elo/Rubele”, organizzata dall’Asd circolo damistico Quartu Sant’Elena con il patrocinio del Comune.

Tra i premiati Alessandro Massa, Riccardo Martis, Antonio Lai ed Edoardo Cara. Tra gli esordienti primo classificato Alex Mattana e secondo Diego Pamiero. Mentre, nel gruppo B, terzo posto per Michele Piras. A consegnare medaglie e coppe la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni: «La dama è un gioco che unisce tradizione, intelligenza e strategia – ha detto –. Valori che oggi sono stati rappresentati da tutti i partecipanti e che con impegno e passione hanno dato vita a sfide di altissimo livello».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

L’arringa di Salvini a Pontida: «Mai i nostri figli a combattere»

E intanto scoppia la polemica sulla premier Meloni ospite a Domenica In 
L’intervista.

«Nell’Isola un candidato leghista»

Giuseppe Meloni
Cronaca

Raid incendiario,  distrutta la villa di un imprenditore

Terralba, Battista Manis un anno fa aveva subito un’altra intimidazione 
Valeria Pinna
Lecco

Andavano alla festa: travolte e uccise

Le due ventunenni camminavano sul ciglio della strada, arrestato l’investitore 
La crisi

Trump all’addio di massa a Kirk La destra Usa incorona la vedova

In 200mila applaudono Erika col ciondolo del marito sporco di sangue 