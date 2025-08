Sfida a campane e laziali 

È sempre girone G ma con tante squadre differenti rispetto alla scorsa stagione e un livello di difficoltà forse anche maggiore. Per le squadre sarde sarà un campionato di Serie D ostico. Latte Dolce, Olbia, Cos, Budoni e Monastir dovranno darsi da fare per trovare il giusto spazio ed evitare di combattere sino all’ultima giornata per salvarsi. Difficile al momento ipotizzare una lotta per il salto di categoria, visto le avversarie con le quali avranno a che fare; ma nulla è scritto, il mercato è ancora aperto e le società hanno gambe solide per veleggiare tra i marosi di un torneo che di semi professionistico ormai ha poco.

Le avversarie

Vediamo la composizione del girone, che quest’anno ospita quattro club campani e nove laziali. Nel primo caso si tratta di Ischia, Nocerina, Scafatese e Palmese, formazioni in alcuni casi con un passato in Serie C. Tifo caldo e trasferte lunghe e complicate le caratteristiche principali, note dolenti per le squadre sarde costrette a viaggi non semplici in occasione delle sfide dirette. Le altre rivali sono l’Albalonga (che si è separata dal Cynthia), l’Anzio, l’Atletico Lodigiani, il Cassino, il Flaminia Civitacastellana, il Montespaccato, il Real Monterotondo, il Trastevere e il Valmontone. Mancano rispetto a un anno fa Ilvamaddalena e Atletico Uri, retrocesse in Eccellenza, oltre a Paganese, Sarnese, Terracina, Guidonia, Puteolana e Savoia.

Curiosità

Atletico Lodigiani e Monterotondo sono i club che pochi mesi fa hanno battuto Cos e Ilva ai playout condannandoli alla retrocessione, passo indietro poi scampato dalla Costa Orientale Sarda grazie al recente ripescaggio (stessa sorte toccata al Montespaccato); delle formazioni che invece avevano disputato i playoff è rimasto solo il Cassino. Negli altri gironi da segnalare la presenza del Milan Futuro (retrocesso dalla C), che si trova nel raggruppamento B assieme al Chievo Verona; l’Ancona è stato inserito nel girone F, il Siena nel gruppo E, Messina e Reggina nel girone I.

La coppa

Contestualmente sono stati pubblicati gli incroci del turno preliminare della Coppa Italia, 34 partite in programma domenica 24 agosto alle 16: spicca per la Sardegna la sfida diretta tra Budoni e Cos e quella tra Unipomezia e Monastir. Sono gare secche, chi vince passa e accede al primo turno in programma il 31 agosto alle 15. La vincente tra Cos e Budoni giocherà contro il Latte Dolce mentre il Monastir, se si qualificasse, incrocerebbe l’Olbia.

RIPRODUZIONE RISERVATA