Sferzata d’autunno, a Venezia si alza il Mose 

Venezia. Temporali, mareggiate, raffiche di vento con crollo delle temperature. L’Italia assaggia un anticipo d’inverno anche con la prima neve in Lombardia, in Valfurva. A Venezia è stato attivato il Mose a protezione della Laguna per la prima alta marea della stagione autunnale. Il mare mosso invece ha causato la soppressione di alcune corse per Capri ed Ischia. E sempre a Capri, una collisione di lieve entità si è verificata tra un traghetto e un aliscafo a causa del forte vento che ha sferzato il golfo di Napoli. Non ci sono state comunque conseguenze sui passeggeri né per le due imbarcazioni. In Emilia Romagna una donna disabile è rimasta bloccata in uno stabilimento balneare di Cesenatico, per l’innalzamento del mare e conseguenti allagamenti. Allagamenti anche nel Ravennate, tra Pinarella di Cervia, Milano Marittima e Lido Adriano. In provincia di Forlì-Cesena una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo, per frane e smottamenti in collina, con numerosi alberi caduti che hanno bloccato strade. Per oggi sono previsti temporali sparsi al Sud, tra Sicilia e Calabria, Puglia e Basilicata. Dal Sud al Nord, l’allerta gialla interessa anche il Friuli Venezia Giulia per la bora che ha superato i cento chilometri orari, con pioggia battente e calo delle temperature.

