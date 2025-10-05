VaiOnline
Maltempo.
06 ottobre 2025 alle 00:52

Sferzata d’autunno, a Venezia si alza il Mose 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Venezia. Temporali, mareggiate, raffiche di vento con crollo delle temperature. L’Italia assaggia un anticipo d’inverno anche con la prima neve in Lombardia, in Valfurva. A Venezia è stato attivato il Mose a protezione della Laguna per la prima alta marea della stagione autunnale. Il mare mosso invece ha causato la soppressione di alcune corse per Capri ed Ischia. E sempre a Capri, una collisione di lieve entità si è verificata tra un traghetto e un aliscafo a causa del forte vento che ha sferzato il golfo di Napoli. Non ci sono state comunque conseguenze sui passeggeri né per le due imbarcazioni. In Emilia Romagna una donna disabile è rimasta bloccata in uno stabilimento balneare di Cesenatico, per l’innalzamento del mare e conseguenti allagamenti. Allagamenti anche nel Ravennate, tra Pinarella di Cervia, Milano Marittima e Lido Adriano. In provincia di Forlì-Cesena una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo, per frane e smottamenti in collina, con numerosi alberi caduti che hanno bloccato strade. Per oggi sono previsti temporali sparsi al Sud, tra Sicilia e Calabria, Puglia e Basilicata. Dal Sud al Nord, l’allerta gialla interessa anche il Friuli Venezia Giulia per la bora che ha superato i cento chilometri orari, con pioggia battente e calo delle temperature.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Trump ad Hamas: «Pace subito» Ma apre a modifiche al piano

Netanyahu rilancia: «Senza la liberazione di ostaggi non si va avanti» 
Cronaca

Addio all’ex sindaco e preside dei licei sempre in prima linea

Oristano e Burgos sotto choc: malore fatale per Pino Tilocca 
Valeria Pinna
Regione

L’operazione rimpasto prende forma

Le ipotesi per gli M5S: Manca alla Sanità e Ciusa al Lavoro 
Roberto Murgia
Regionali

Calabria, FdI cerca lo sprint per superare il nodo Campania

Affluenza in calo, si vota anche oggi Napoli, alt di FI al meloniano Cirielli 