Sfera Ebbasta alla Fiera di Cagliari il 28 dicembre 

La corsa ai biglietti è già partita. Sfera Ebbasta sarà a Cagliari il 28 dicembre, e i dati suggeriscono che lo show del numero uno della scena urban italiana sarà presto sold out.

Il rapper di Cinisello Balsamo, 31 anni, all’anagrafe Gionata Boschetti, icona della trap nazionale, torna in Sardegna per esibirsi dalle 23 all’Opera Music Forum della Fiera, in una serata alla quale parteciperanno altri artisti, ufficializzati a breve, ma soprattutto in un dj set in cui canterà brani tratti dai pluripremiati album “Sfera Ebbasta”, “Rockstar”, “Famoso” e “X2VR”, che, pubblicato il 19 novembre, ha registrato il miglior esordio al mondo per ascolti in streaming, risultando anche il disco più ascoltato di sempre in Italia in un solo giorno. In attesa di quello che è già considerato un evento, il live a San Siro, in programma il 24 giugno, l’esibizione di Cagliari promette di non essere da meno.

Intanto, fa discutere “Anche stasera”, realizzato con Elodie: il brano, che racconta la relazione difficile tra un ragazzo e una ragazza, è partito al termine dello show romano in cui la cantante aveva chiesto un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin, per l'omicidio della quale è indagato l’ex fidanzato.

RIPRODUZIONE RISERVATA