Sfalcio in strada fai da te in attesa del Comune 

In attesa che gli operai di Comune e Area arrivino a Bacu Abis, al diserbo di alcune zone pubbliche ci pensano i volontari. Come, da qualche giorno, Lorenzo Zara, 28enne disoccupato, che ha deciso di porsi al servizio della comunità mettendosi in azione con il suo decespugliatore: «Nessuna polemica, perché sono sicuro che prima o poi chi di dovere si occuperà anche di Bacu Abis – afferma il giovane - ma nel frattempo non si può correre il rischio che intere zone pubbliche siano invase dalle erbacce»

Pertanto, rimboccandosi le maniche e pagando di tasca propria il carburante per il decespugliatore, il giovane ha così iniziato a ripulire marciapiedi e piazzali (sia di Comune che di Area: spesso distinguere la proprietà è arduo anche per gli stessi enti) in cui le erbe infestanti si sono proliferate in abbondanza, come in via Monteponi. «In attesa del prossimo impiego – si racconta – cerco di non restare con le mani e do il mio modesto contributo». Intanto a Carbonia sono di nuovo all’opera le squadre della società Devizia, ma il territorio cittadino è così vasto che in alcune zone il rischio è che il diserbo si concluda in luglio, cioè in piena estate. Circostanza che ad esempio l’anno scorso si era verificata fra le vie Millelire, Roux, Sella e Asproni. In azione ieri anche le imprese d’appalto di Anas sulla statale fra Flumentepido e Medau Desogus.

