Sfalcio dell’erba nel rio Pardu «Altri soldi buttati nel cantiere» 

È arrivato il grande caldo e il rischio di incendi aumenta. Così l’amministrazione comunale ha affidato al costo di 4.514 euro l’intervento di sfalcio delle erbacce lungo il corso del rio Pardu, fiume che dovrebbe essere spostato di almeno 400 metri per la riduzione – e in alcuni casi anche eliminazione – del rischio idrogeologico che impedisce la costruzione di nuove abitazioni. «A oggi il cantiere è stato riconsegnato al Comune di San Gavino Monreale e allo stato attuale nell’intera area c’è la presenza di erbacce tali da compromettere lo stato di sicurezza della zona e delle abitazioni prossimi ai lavori – spiega il sindaco Carlo Tomasi –. Per questo motivo si è reso necessario procedere all’attività di sfalcio dell’erba e abbiamo affidato l’incarico alla ditta di Nicola Spiga che ha sede a San Gavino».

Ma su quest’intervento non mancano le polemiche anche perché le opere per lo spostamento del fiume sono ferme da due anni e pende la richiesta di risarcimento presentata dalla ditta che le portava avanti. «Stiamo pagando profumatamente – denuncia il consigliere di minoranza Stefano Altea – gli errori dell’amministrazione nella gestione del cantiere del rio Pardu. Tutte queste spese sarebbero state in capo all’impresa e non al Comune. Oltre a permanere il rischio idrogeologico, la causa del rio Pardu potrebbe portare ad un debito di quasi un milione di euro per le casse pubbliche». ( g. pit. )

