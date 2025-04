Sfalcio delle erbe sulla Provinciale 

Al via sulla Provinciale 15 i lavori di sfalcio delle erbacce su entrambi i lati della trafficatissima strada che unisce i tre Comuni di Maracalagonis, Sinnai e Settimo San Piero. Il progetto è finanziato dalla Città metropolitana.

Il Comune si sta in questi giorni rivolgendo alla stessa Città metropolitana per il completamento dei marciapiedi e parcheggi, per la rotatoria tra la Provinciale 15 e via Scalfaro.

Incontri sono previsti anche con Egas e Abbanoa per la realizzazione delle fogne ancora da ultimare in un tratto della Provinciale. Si tratta di lavori particolarmente importanti per la sicurezza della strada in un tratto particolarmente trafficato non solo da auto ma anche da pedoni per la presenza in zona di numerose attività commerciali. (ant.ser.)

