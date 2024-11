Sfalcio delle erbacce da piazze e strade 

Sono partiti ieri i lavori di manutenzione del verde pubblico nel territorio di Elmas. I precedenti interventi volti al contenimento della crescita spontanea di erbe infestanti, in particolare lungo le superfici pavimentate e gli interstizi stradali con muri e marciapiedi, si sono dimostrati insufficienti. Le opere di taglio, sfalcio, estirpazione e pulizia riguarderanno 72 chilometri, divisi in tre anni e per una spesa complessiva di 38mila euro.

Le infestanti presenti lungo le strade possono danneggiare pavimentazioni, creare ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche e non garantire idonee condizioni igienico-sanitarie delle aree urbane. I lavori interesseranno strade, piazze, marciapiedi, zone destinate al parcheggio e restanti aree pubbliche.

Istituito il divieto di sosta temporanea con rimozione forzata, dalle 7 alle 14, fino a lunedì in diverse zone del paese (l’elenco sul sito web istituzionale). (sa. sa.)

