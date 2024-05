Sfalciano l’erba, sfiorati da due auto che si scontrano 

Stavano per imbracciare gli attrezzi da lavoro per iniziare le operazioni di sfalcio delle sterpaglie, quando sono stati sfiorati da una berlina che si era appena scontrata con un altra auto. Se la sono veramente vista brutta due operai di una ditta che per conto della Provincia sta eseguendo i lavori di pulizia dei bordi della provinciale 45, a Siniscola.

L’incidente che poteva avere conseguenze assai più gravi si è verificato poco prima elle 8 di ieri mattina all’ingresso della zona industriale, nel crocevia tra le provinciali, 12 e 45 e lo svincolo sud di Siniscola della 131 dcn. Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve i conducenti delle due macchine, una donna di Orani e un uomo di Bono. Soccorsi dal 118, entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove sono stati sottoposti ad accertamenti. Se la sono cavata con un grande spavento e alcune lesioni di lievissima entità. I due operai rimasti illesi ma sotto shock per il pericolo scampato, sono stati assistiti dai soccorritori e dai loro 3 colleghi con i quali erano appena giunti sul posto per avviare i lavori di polizia. Sul posto oltre ad una squadra dei vigili del fuoco anche una pattuglia dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi.