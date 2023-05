Sfalci tra le auto in sosta vietata 

Già due settimane fa a lamentarsene era stata l'assessora Ilaria Pili: «Dispiace constatare che, purtroppo, in alcune vie non è stato possibile procedere agli sfalci a causa della presenza di automobili parcheggiate nonostante la presenza dei divieti di sosta», aveva scritto in una nota ufficiale, «si chiede di non lasciare mezzi di qualunque genere in sosta dalle 6 alle 14 nelle strade interessate agli sfalci di giorno in giorno, per permettere agli addetti di poter eseguire le operazioni in maniera completa ed efficace».

Da diverse settimane, nel paese vanno avanti le operazioni di taglio dell'erba. Operazioni che hanno riguardato tanto parchi e piazzole, quanto strade e marciapiedi. Gli interventi, anche in vista della calda stagione e del relativo rischio incendi, sono spesso determinanti per evitare che ci siano ingombri o limitazioni della visibilità per i guidatori. 48 ore prima degli sfalci vengono, di volta in volta, attivati divieti di sosta temporanei per garantire la sicurezza di tutti, e sarebbero proprio questi a venire spesso ignorati dagli stessi residenti.

«Sfalci in ritardo nel centro urbano? Troppo spesso i cittadini lasciano le auto in mezzo alla strada. Cercate di darci una mano». È l'appello del sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, che chiede ai compaesani maggiore collaborazione. «Alcune lamentele dei ritardi arrivano dalle stesse persone che hanno ignorato i divieti. Occhio alla multa».

«Sfalci in ritardo nel centro urbano? Troppo spesso i cittadini lasciano le auto in mezzo alla strada. Cercate di darci una mano». È l'appello del sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, che chiede ai compaesani maggiore collaborazione. «Alcune lamentele dei ritardi arrivano dalle stesse persone che hanno ignorato i divieti. Occhio alla multa».

La pulizia

Da diverse settimane, nel paese vanno avanti le operazioni di taglio dell'erba. Operazioni che hanno riguardato tanto parchi e piazzole, quanto strade e marciapiedi. Gli interventi, anche in vista della calda stagione e del relativo rischio incendi, sono spesso determinanti per evitare che ci siano ingombri o limitazioni della visibilità per i guidatori. 48 ore prima degli sfalci vengono, di volta in volta, attivati divieti di sosta temporanei per garantire la sicurezza di tutti, e sarebbero proprio questi a venire spesso ignorati dagli stessi residenti.

Già due settimane fa a lamentarsene era stata l'assessora Ilaria Pili: «Dispiace constatare che, purtroppo, in alcune vie non è stato possibile procedere agli sfalci a causa della presenza di automobili parcheggiate nonostante la presenza dei divieti di sosta», aveva scritto in una nota ufficiale, «si chiede di non lasciare mezzi di qualunque genere in sosta dalle 6 alle 14 nelle strade interessate agli sfalci di giorno in giorno, per permettere agli addetti di poter eseguire le operazioni in maniera completa ed efficace».

Il sindaco

E oltre al danno, si aggiunge la beffa: «Qualche giorno fa un concittadino si è lamentato con toni poco educati che un tratto di circa 15 metri lineari di marciapiede, di fronte la sua abitazione, non è stato pulito dalle erbacce», racconta il sindaco Madeddu. «Gli ho chiesto indirizzo e numero civico. Ho fatto le verifiche e gli ho inviato la foto di quel tratto di marciapiede con la sua auto parcheggiata nonostante il divieto. A quel punto la sua preoccupazione era capire se i vigili lo avessero multato oppure no. Sono troppe le difficoltà per lo sfalcio, serve la collaborazione di tutti». E chiude: «Difficile fare una stima del numero di strade in cui si sono verificati questi episodi, ma sono diverse e creano ritardi in catena. Poi stiamo usando decespugliatori per lo sfalcio. Se una pietra vola su una di quelle auto parcheggiate è un problema».

Discorso diverso per la periferia, come la zona della Provinciale 4, dove il rischio incendi è maggiore. L'anno scorso i roghi erano diventati una paura concreta per i residenti e per gli automobilisti. «I lavori sono in corso di aggiudicazione. Di quel tratto se ne occupa la Provincia», precisa Madeddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata