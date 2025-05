Sfalci nel mirino: «Eseguiti male, troppe erbacce lungo le vie» 

Via le erbacce dai bordi delle strade ma non dappertutto. Si fanno sentire tanti cittadini sullo sfalcio svolto in diverse vie di Sestu, con i lavori da parte della ditta incaricata che durano da settimane. Ci sono lamentele, infatti l’operazione non sarebbe svolta a regola d’arte.

«I lavori sono approssimativi», fa notare Mauro Saba, dal quartiere Dedalo, «e le strade ancora piene di erbacce e di sporcizia». Per Emilio Concas, «hanno tagliato l’erba in alcuni punti ma in altri c’è ancora». Arrivano critiche anche da altri quartieri, per esempio via Donizetti, in pieno centro; «sono passati ma l’erba è ancora alta, e dove hanno tagliato si vedono grossi buchi, lì da tempo, nelle cunette», dice Fabrizio Farris. Oppure via Genova: «qui gli operai ancora non si sono visti e l’erba ormai è altissima, speriamo si facciano vivi presto», commenta Antonio Caredda.

Lamentele arrivate anche al vicesindaco Massimiliano Bullita: «Svolgeremo ulteriori controlli e la ditta effettuerà nuovi passaggi se necessario». Intanto il programma degli sfalci prosegue. Lunedì gli operai torneranno a Dedalo e per tutta la settimana lavoreranno in gran parte del centro. Il calendario completo è sul sito del Comune.

