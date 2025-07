«Sfalci, l’ordinanza del sindaco deve essere revocata» 

«La Provincia richiede la revoca dell’ordinanza o, in via subordinata, la sua sospensione». È la risposta dell’amministratore straordinario dell’ente intermedio Sergio Murgia all’azione intrapresa nei giorni scorsi dal sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci che aveva imposto la rimozione dei rifiuti emersi durante i lavori dello sfalcio erba lungo la strada provinciale che porta alle spiagge. «L’attività oggetto dell’ordinanza è già prevista nella programmazione ordinaria - ha scritto tra le altre cose Murgia - il termine imposto di otto giorni coincide esattamente con i tempi operativi già programmati, rendendo il provvedimento di fatto superfluo. Inoltre, l’intervento avrebbe potuto essere oggetto di ordinaria comunicazione e coordinamento tra enti, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali». Pertanto il ricorso all’ordinanza in questo caso per l’amministratore della Provincia si configurerebbe in un uso improprio e potenzialmente eccedente dello strumento. «L’impiego non può trasformarsi in una prassi per situazioni non emergenziali - ha precisato Murgia - in tal senso, se ogni singola segnalazione di rifiuto lungo le strade comunali o provinciali fosse gestita mediante ordinanza sindacale, si determinerebbe un abuso dello strumento e uno squilibrio istituzionale nei rapporti tra enti».

RIPRODUZIONE RISERVATA