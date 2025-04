Sfalci in strade e aiuole, operazione decoro al via 

A Macomer il parco Albano è tornato agli antichi splendori. Ovunque si piantano fiori, si aggiustano le aiuole e si puliscono le strade. L’operazione decoro, avviata dal Comune, va avanti. Il restyling interessa l’intero centro abitato, con gli sfalci e la pulizia dei marciapiedi. Si completerà prima dell’estate per dare un volto nuovo alla cittadina. Sono impiegati gli operai dei cantieri verdi e del programma integrato plurifondo per Lavoras. Il Comune pubblica la data della prova di idoneità per i cantieri edile (tre muratori) e ambiente (cinque braccianti). I candidati sono convocati per la prova di idoneità, nel centro polifunzionale di Sertinu il 6 maggio, alle 9.

Intanto, una folta squadra opera nello sfalcio dei cigli stradali e nella manutenzione del verde, anche sulla montagna di Sant’Antonio. Coinvolti una ventina di lavoratori. Sullo sfalcio c’è l’ordinanza del Comune per liberare dai veicoli le aree interessate all’intervento nel centro abitato. «La manutenzione straordinaria del verde e la pulizia delle strade - dice l’assessore Toto Listo - rendono decoroso il centro abitato e eliminano le erbacce dai marciapiedi e dalla vie cittadine. Permette di creare occupazione e di avere una città pulita, ordinata e decorosa». (f. o.)

