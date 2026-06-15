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Villacidro.
16 giugno 2026 alle 00:40

Sfalci e potature, un piano straordinario per lo smaltimento 

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Il Piano del verde di Villacidro per una cittadina sempre più “green” passa per una molteplicità di interventi. Una delle tante misure messe in campo dall’amministrazione comunale è la manutenzione delle aree verdi urbane ed extraurbane, parchi cittadini, area giochi, aiuole, viali alberati, rotatorie, boschi e campi coltivati. Il progetto include lo smaltimento del materiale prodotto, nel rispetto della normativa del settore rifiuti biodegradabili, anche se non pericolosi. In questi giorni l’attività si concentra sulla raccolta di foglie e sfalci d’erba, affidata a una ditta esterna specializzata, un importo di quasi 15 mila euro fino a dicembre. «Una procedura», ricorda il sindaco, Federico Sollai, «obbligata dalla norma, in quanto tutti i residui verdi che derivano dal taglio di siepi e potatura di alberi, interventi che i nostri operai stanno svolgendo su tutto il territorio, sono classificati come rifiuti urbani speciali e quindi devono essere conferiti e smaltiti solo in impianti di compostaggio, con autorizzazione ambientale». Una notevole quantità, sia perché la cittadina è uno dei Comuni più verdi del Medio Campidano sia perché l’amministrazione ha rafforzato la rete naturale, come le foreste del Monte Linas e le produzioni agricole d’eccellenza.

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