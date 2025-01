Sfalci e lavori di pulizia nel rione Scalarba 

Sfalci e rimozione dei rifiuti in alcune zone di Macomer per ripristinare il decoro. Nei giorni scorsi l’attività di pulizia ha interessato via Berlino, nel rione di Scalarba. L’intervento predisposto dal Comune interesserà presto altre vie strade. Per i lavori ha determinato la chiusura della via, ma senza creare disagi. «L’iniziativa - spiega il Comune - si è resa necessaria poiché risulta indifferibile decespugliare i marciapiedi e pulire a messo di spazzatrice la via interessata per consentire la corretta esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e per garantire l’incolumità pubblica e privata». Il Comune attua le attività di pulizia, sfalcio e rimozione dei rifiuti da qualche tempo, soprattutto nelle vie meno trafficate. In altre parti dell’abitato l’attività di sfalcio e pulizia avviene regolarmente, secondo un programma stabilito dall’amministrazione comunale. In questa maniera anche le vie secondarie sono interessate dai lavori di manutenzione delle piante, lungo i viali e negli slarghi. Il Comune intende anche ripristinare l’asfalto in diverse strade. Sta predisponendo un piano che necessita, però, di ingenti risorse. L’intenzione è rivolgersi a Regione e Stato per un investimento che si aggira attorno ai 5 milioni di euro.

