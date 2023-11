Sfalci di erba e rifiuti stradali nell’ex capannone dell’Apoac  

I rifiuti prodotti dallo sfalcio e pulizia delle strade di San Sperate? Fanno un pit stop all'ex capannone dell'Associazione produttori ortofrutticoli e agrumicoli del Campidano (Apoac) di via Is Spinargius. La decisione è arrivata sotto forma di ordinanza sindacale, «contingibile e urgente che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti».

Per scaricare gli sfalci (quindi i rifiuti provenienti dal verde pubblico), il Comune ha concesso di posizionare un cassone di 15 metri cubi. Qui verranno scaricati i rifiuti in attesa di essere portati in discarica dal 22 novembre fino al 31 marzo 2024. Al fine, dice l’ordinanza,«di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute e l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientali e igenico sanitari», il sindaco Fabrizio Madeddu ordina alla ditta “Formula Ambiente” di occuparsi dei servizi di igiene.

Formula Ambiente potrà dunque continuare a occuparsi della pulizia per sei mesi dopo la fine del contratto per assicurare continuità di servizio. Da gennaio a giugno 2024 nello specifico. Per l'ex capannone Apoac, intanto, dovrebbero pendere ancora i fondi ottenuti con l'Unione dei Comuni del Basso Campidano, più di un milione e mezzo, per trasformarlo in un polo museale d'avanguardia. Nel cortile poi, grazie a finanziamenti regionali, dovrebbe nascere un'area camper. (m. p.)

