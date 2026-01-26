Sezione Cai: fatto lo statuto, eletto il direttivo 

Si è svolta nei giorni scorsi a Santa Maria Navarrese la prima riunione ufficiale della sezione Cai Ogliastra. Un momento importante e partecipato che ha dato il via alla nuova avventura per il territorio. Nell'occasione è stato approvato all'unanimità lo statuto e si sono svolte le elezioni. Entrano nel direttivo Elisa Caredda, Martina Loi, Efisio Melis, Nicola Secchi e Cecilia Staffa. La carica di revisori dei conti è stata affidata a Claudia Pirarba, Rita Scudu e Salvatore Seoni.

Il presidente Nicola Secchi ha ripercorso i passaggi fondamentali che hanno portato alla nascita della sezione, illustrando i contenuti dello statuto che pongono basi solide per il futuro e auspicando «una partecipazione attiva e collaborativa di tutti i soci, sottolineando l’importanza di rafforzare il dialogo con le istituzioni locali e il ruolo essenziale del Soccorso Alpino, punto di riferimento imprescindibile per il territorio ogliastrino». Il rappresentante del Cai regionale, Matteo Marteddu, ha rimarcato «l’impegno e la determinazione dei soci della ex sottosezione, richiamando l’attenzione sulla necessità di una corretta salvaguardia della sentieristica». Infine, ha sottolineato la «necessità di sbloccare la legge su rifugi e bivacchi inspiegabilmente congelata in Regione. Sarebbe un ulteriore attrattore e l’Ogliastra avrebbe molto da dire».

