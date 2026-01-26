VaiOnline
Baunei.
27 gennaio 2026 alle 00:27

Sezione Cai: fatto lo statuto, eletto il direttivo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è svolta nei giorni scorsi a Santa Maria Navarrese la prima riunione ufficiale della sezione Cai Ogliastra. Un momento importante e partecipato che ha dato il via alla nuova avventura per il territorio. Nell'occasione è stato approvato all'unanimità lo statuto e si sono svolte le elezioni. Entrano nel direttivo Elisa Caredda, Martina Loi, Efisio Melis, Nicola Secchi e Cecilia Staffa. La carica di revisori dei conti è stata affidata a Claudia Pirarba, Rita Scudu e Salvatore Seoni.

Il presidente Nicola Secchi ha ripercorso i passaggi fondamentali che hanno portato alla nascita della sezione, illustrando i contenuti dello statuto che pongono basi solide per il futuro e auspicando «una partecipazione attiva e collaborativa di tutti i soci, sottolineando l’importanza di rafforzare il dialogo con le istituzioni locali e il ruolo essenziale del Soccorso Alpino, punto di riferimento imprescindibile per il territorio ogliastrino». Il rappresentante del Cai regionale, Matteo Marteddu, ha rimarcato «l’impegno e la determinazione dei soci della ex sottosezione, richiamando l’attenzione sulla necessità di una corretta salvaguardia della sentieristica». Infine, ha sottolineato la «necessità di sbloccare la legge su rifugi e bivacchi inspiegabilmente congelata in Regione. Sarebbe un ulteriore attrattore e l’Ogliastra avrebbe molto da dire».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Centro Sardegna.

Dorgali e Siniscola preparano le richieste di fondi

Fabrizio Ungredda
Regione

Manovra, polemiche sul doppio ruolo della governatrice

Oggi in aula si riprende dalla Sanità ma l’assessora ad interim non ci sarà 
Roberto Murgia
L’iniziativa

Capitale del mare 2026: Cagliari ci crede

Zedda: «Candidatura concreta, frutto del lavoro condiviso tra varie istituzioni» 
Alessandra Ragas
Tempi moderni

Lettere, un lento addio: sempre meno recapiti, via una cassetta su tre

Poste Italiane: «Razionalizzazione, ma non faremo come in Danimarca» 
Marco Noce
il caso

Lega-FI, scontro su Calenda e ultradestra

Tajani a colloquio con Marina Berlusconi dopo l’apertura ad Azione 