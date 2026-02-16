Sezione Avis, 2025 da record: raccolte 1002 sacche di sangue  

Nuovo record di generosità per l’Avis comunale Tortolì-Arbatax: nel 2025 sono state raccolte 1002 sacche di sangue. Il dato è stato illustrato nei giorni scorsi durante l’assemblea dei soci, che si è svolta nella sede di via Temo. «Un traguardo reso possibile grazie al grande cuore di chi dona – ha detto il presidente Luca Russo, confermato nel 2025 per quattro anni –. Abbiamo realizzato un record assoluto per noi e per il territorio, dimostrando che l’Ogliastra è terra di donatori».

La sezione tortoliese ha contribuito per circa il 40% alla raccolta complessiva di sangue in Ogliastra, organizzando 39 giornate con l’autoemoteca e invitando tanti volontari a recarsi al Centro trasfusionale dell’ospedale di Lanusei, con cui la collaborazione è costante.

Oggi la realtà conta oltre 400 soci tra donatori attivi e collaboratori. Il 2025 è stato anche l’anno del trentennale della sezione e dell’avvio di importanti interventi nella sede, oltre all’iter per l’accreditamento come punto di raccolta. «Vogliamo ringraziare coloro che ci supportano nell’organizzazione delle raccolte», ha aggiunto. Per il 2026 l’obiettivo è consolidare i risultati e proseguire con il progetto “Tortolì cardioprotetta”. «L’Avis di Tortolì è una famiglia dove dirigenti e volontari si impegnano quotidianamente per questa missione. Abbiamo bisogno anche di voi. La porta è sempre aperta».

RIPRODUZIONE RISERVATA