Seydou Sarr e Moustapha Fall: «Tutto questo è un sogno» 

Sean Penn e Joaquin Phoenix «che mi facevano i complimenti per la mia interpretazione? Non sapevo come reagire, io non li conoscevo prima... Non avevo mai pensato di fare cinema, il mio sogno è sempre stato il calcio… Infatti quando ho conosciuto Chiellini per l'emozione ho pianto e vorrei tanto incontrare Dybala». Lo racconta con un accenno di sorriso Seydou Sarr, protagonista esordiente diciannovenne di “Io, Capitano”, in collegamento da Los Angeles insieme al cointerprete debuttante del film, Moustapha Fall per un incontro sulle emozioni che vivono alla vigilia degli Oscar, dove il lungometraggio di Matteo Garrone sull’odissea contemporanea di due ragazzi che lasciano Dakar per arrivare in Europa, è in gara per la statuetta al miglior film internazionale.

Ancora un po’ assonnati per via del fuso orario, sereni e stanchi per le settimane di promozione, dense di eventi, a Hollywood, i due giovani senegalesi non sembrano sentire troppo la pressione della cerimonia: «Prendo le cose per come vengono. Sogniamo di vincere, ma è veramente difficile, anche se lo meritiamo», sottolinea Seydou. Ugualmente incredulo è l'amico: «Il mio desiderio è sempre stato venire in America ed essere qui è la chiusura del cerchio. Volevo fare l'attore, però non avrei mai immaginato di ritrovarmi come una star che va agli Oscar. Ora mi sto iniziando a preparare per la serata... e mi rende felice poter portare degli abiti nuovi», spiega Fall che ama anche il mondo della moda: «Qui ho conosciuto tanti stilisti, è stato bellissimo».

Il lungo periodo a Los Angeles è stato faticoso ma entusiasmante («abbiamo imparato molte cose ed è emozionante il calore che ci arriva dalle persone che hanno visto il film»), ma anche difficile, «perché siamo senza mamma e papà». Le loro famiglie li supportano in pieno, «sono molto fiere di noi», spiegano. Per la cerimonia «da musulmani, ci affidiamo al destino, sicuramente anche i nostri genitori faranno delle preghiere per accompagnarci. In questo periodo ci stanno molto sostenendo e ci hanno dato dei consigli per evitare di perderci».

